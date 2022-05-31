Bahçeli: İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir

Millet bahçesinde fitne kazısına heves edenler yine kaybedecektir. Bunların meselesi ağaç değil. Böyle gündemleri asla yok. Müşterek gayeleri kriz çıkarmaktır. Yeni bir Gezi kalkışması çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Millet bahçesinde fitne kazısına heves edenler yine kaybedecektir. Bunların meselesi ağaç değil. Böyle gündemleri asla yok. Müşterek gayeleri kriz çıkarmaktır. Yeni bir Gezi kalkışması çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bu ülkelerin sözleri ile eylemleri taban tabana zıt. Basiretli olmak demek gösterilenin ötesini görmektir. Türk milleti engin basirete sahiptir. Dostane maskeli düşmanlıkları tespit eder. Bu ülkelerin sözleri ile eylemleri taban tabana zıt. Basiretli olmak demek gösterilenin ötesini görmektir. Türk milleti engin basirete sahiptir. Dostane maskeli düşmanlıkları tespit eder.

Gülücükler saçarak bize el uzatan ve kolumuzu kesmek için fırsat kollayan terör kollayanlara tavizimiz yoktur. Gülücükler saçarak bize el uzatan ve kolumuzu kesmek için fırsat kollayan terör kollayanlara tavizimiz yoktur.

Teröristlerin elindeki silahı veren de teröristtir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşa değildir. İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. İsveç ve Finlandiya terörle arasına mesafe koymadan NATO'ya nasıl girecek? Teröristlerin elindeki silahı veren de teröristtir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşa değildir. İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. İsveç ve Finlandiya terörle arasına mesafe koymadan NATO'ya nasıl girecek?