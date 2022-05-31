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SON DAKİKA| Bahçeli: Millet bahçesinde fitne kazısına heves edenler yine kaybedecektir
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Bahçeli: İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir
Bahçeli: İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir" dedi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis 'teki grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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devlet bahçeli, mhp, tbmm

Bahçeli: İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir

10:38 31.05.2022 (güncellendi: 10:47 31.05.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis 'teki grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Millet bahçesinde fitne kazısına heves edenler yine kaybedecektir. Bunların meselesi ağaç değil. Böyle gündemleri asla yok. Müşterek gayeleri kriz çıkarmaktır. Yeni bir Gezi kalkışması çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
Bu ülkelerin sözleri ile eylemleri taban tabana zıt. Basiretli olmak demek gösterilenin ötesini görmektir. Türk milleti engin basirete sahiptir. Dostane maskeli düşmanlıkları tespit eder.
Gülücükler saçarak bize el uzatan ve kolumuzu kesmek için fırsat kollayan terör kollayanlara tavizimiz yoktur.
Teröristlerin elindeki silahı veren de teröristtir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşa değildir. İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. İsveç ve Finlandiya terörle arasına mesafe koymadan NATO'ya nasıl girecek?
İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Bu cezanın kalkması için Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu teröristler derhâl teslim edilmelidir.
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