https://tr.sputniknews.com/20220531/bddk-ulkemiz-ekonomisinin-en-onemli-guvenlik-cipalarindan-birini-bankacilik-sektoru-olusturmaktadir-1056856898.html

BDDK: Ülkemiz ekonomisinin en önemli güvenlik çıpalarından birini bankacılık sektörü oluşturmaktadır

BDDK: Ülkemiz ekonomisinin en önemli güvenlik çıpalarından birini bankacılık sektörü oluşturmaktadır

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, raporun sunuş yazısında, 2021 yılının ülke ekonomisi ve finansal piyasalar açısından küresel ekonomik sorunların etkisi altında... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T20:29+0300

2022-05-31T20:29+0300

2022-05-31T20:31+0300

bddk

ekonomi

mehmet ali akben

ukrayna krizi

bankacılık

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BDDK, 2021 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nu yayımladı.Rapordaki sunuş yazısında salgının etkilerine değinen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Öncelikle 2020 yılının ilk aylarında başlayan Kovid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik daralma ve bunu takip eden tedarik zinciri sorunları tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz şekilde etkilemiştir. İzleyen dönemde pandeminin etkilerinin azaltılması için uygulanan genişletici politikaların tetiklediği enflasyonist süreç, küresel çapta emtia ve enerji fiyatlarının aşırı şekilde yükselmesine neden olmuştur. Enflasyon ile mücadele için gelişmiş ülkelerce uygulanan sıkı para politikaları ise sermaye hareketlerine, özellikle de gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışına yol açmıştır. 2021 yıl sonuna gelindiğinde söz konusu küresel ekonomik dalgalanmaların çözümüne ilişkin belirgin bir iyileşme henüz gözlemlenmemiştir" ifadelerini kullandı.Akben, şunları kaydetti'Fintek ekosisteminin gelişimi için önemli bir dönüm noktası'Dijital bankacılıkla ilgili yapılan düzenlemelere değinen Akben, "Sadece dijital kanallar üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyet esaslarının ve bankacılık hizmetlerinin finansal teknoloji şirketleri ve diğer işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesine ilişkin şartların belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 2022 yılı başında yürürlüğe giren Yönetmeliğin şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek dijital bankaların hayata geçmesine ve servis bankacılığı yoluyla çok farklı inovatif iş modellerine imkan sağlayacağı ve ülkemizin finans sektörü ve 'fintek' ekosisteminin gelişimi için önemli bir dönüm noktası olacağı değerlendirilmektedir." yorumunu yaptı.Akben, şunları aktardı:Akben, iklim değişikliği konusuna ilişkin ise "2021 yılında ülkemizde sürdürülebilir bankacılığın geliştirilmesi ve buna ilişkin risk yönetim altyapısının tesis edilmesi amacıyla da önemli adımlar atılmıştır. Sürdürülebilir bankacılık alanında yapılan çalışmalarla Paris İklim Anlaşması kapsamındaki karbon emisyonu azaltım hedeflerine ulaşılması ve AB Yeşil Mutabakatının yaratacağı koşullara uyum sağlanması amacıyla yeşil ekonomik dönüşümün finansmanına katkı sunulması hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

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bddk, mehmet ali akben, ukrayna krizi, bankacılık