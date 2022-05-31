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Bebek Sahili'nde çıplak şekilde uzanan kişi gözaltına alındı
Bebek Sahili'nde çıplak şekilde uzanan kişi gözaltına alındı
Bebek Sahili'nde çıplak şekilde bankta uzanan şüpheli gözaltına alındı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T16:59+0300
2022-05-31T17:06+0300
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gözaltı
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Beşiktaş Bebek Sahili'nde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre savcılık, çıplak şekilde bankta uzanırken görüntüsü sosyal medyada yer alan şahsa yönelik soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla başlatılan incelemede, 'uygunsuz vaziyette' bank üzerinde yatan M.Ç. adlı şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahsın, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/istanbul-valiliginden-bebek-sahilindeki-goruntulerle-ilgili-aciklama-savcilik-sorgulari-suruyor-1056847615.html
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bebek, gözaltı, çıplak

Bebek Sahili'nde çıplak şekilde uzanan kişi gözaltına alındı

16:59 31.05.2022 (güncellendi: 17:06 31.05.2022)
© İHABebek Sahili'nde çıplak şekilde uzanan kişi
Bebek Sahili'nde çıplak şekilde uzanan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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Bebek Sahili'nde çıplak şekilde bankta uzanan şüpheli gözaltına alındı.
Beşiktaş Bebek Sahili'nde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre savcılık, çıplak şekilde bankta uzanırken görüntüsü sosyal medyada yer alan şahsa yönelik soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla başlatılan incelemede, 'uygunsuz vaziyette' bank üzerinde yatan M.Ç. adlı şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahsın, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
TÜRKİYE
İstanbul Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere savcılık soruşturma başlattı, 2 şüpheli gözaltında
14:29
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