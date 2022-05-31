https://tr.sputniknews.com/20220531/bebek-sahilinde-ciplak-sekilde-uzanan-kisi-gozaltina-alindi-1056852572.html

Bebek Sahili'nde çıplak şekilde uzanan kişi gözaltına alındı

Bebek Sahili'nde çıplak şekilde uzanan kişi gözaltına alındı

Bebek Sahili'nde çıplak şekilde bankta uzanan şüpheli gözaltına alındı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T16:59+0300

2022-05-31T16:59+0300

2022-05-31T17:06+0300

bebek

türkiye

gözaltı

çıplak

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Beşiktaş Bebek Sahili'nde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre savcılık, çıplak şekilde bankta uzanırken görüntüsü sosyal medyada yer alan şahsa yönelik soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla başlatılan incelemede, 'uygunsuz vaziyette' bank üzerinde yatan M.Ç. adlı şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahsın, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220531/istanbul-valiliginden-bebek-sahilindeki-goruntulerle-ilgili-aciklama-savcilik-sorgulari-suruyor-1056847615.html

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