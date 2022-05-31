https://tr.sputniknews.com/20220531/bebek-sahilindeki-goruntuler-nedeniyle-gozaltina-alinanlardan-1-kisi-tutuklandi-1056859427.html

Bebek sahilindeki görüntüler nedeniyle gözaltına alınanlardan 1 kişi tutuklandı

Bebek sahilindeki görüntüler nedeniyle gözaltına alınanlardan 1 kişi tutuklandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 1 tutuklandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T21:35+0300

2022-05-31T21:35+0300

2022-05-31T21:35+0300

türkiye

bebek

sahil

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüdeki iki şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında çok sayıda suç kaydı varİstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Ö.K. ve C.M.T'nin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.Zanlılar hakkında "hayasızca hareket" suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan incelemede, Ö.K'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, C.M.T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu bildirildi. Erkek şüpheli tutuklamaya sevk edildiKonuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapor doğrultusunda C.M.T. adlı kadının kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu aktarıldı.Bu nedenle erkek şüpheli Ö.K. hakkında "cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından soruşturma yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şüphelinin tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedildi.Hakimliğe sevk edilen şüpheli Ö.K. üzerine atılı suçlardan tutuklandı.Açıklamada, C.M.T. hakkında da "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan soruşturma başlatıldığı, ilgili kanun kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar talep edildiği vurgulandı.Kadın şüpheli C.M.T. savcılığın talebi üzerine hastanede gözlem altına alındı.Bank üzerinde yatan şüpheli şizofreni hastasıÖte yandan, Başsavcılıkça, bank üzerinde uygunsuz vaziyette yatarken görüntülenen M.Ç. hakkında da yazılı açıklama yapıldı.Beşiktaş ilçesi Bebek Sahili'nde 30 Mayıs'ta bank üzerinde tamamen çıplak vaziyette bulunan M.Ç. hakkında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu doğrultusunda şüphelide şizofreni tipi akıl hastalığının bulunduğu aktarıldı.Açıklamada, şüphelinin Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulunulduğu ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220531/bebek-sahilinde-ciplak-sekilde-uzanan-kisi-gozaltina-alindi-1056852572.html

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