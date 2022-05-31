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Biden ve Yeni Zelanda Başbakanı Andern Beyaz Saray'da görüştü
Biden ve Yeni Zelanda Başbakanı Andern Beyaz Saray'da görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i ağırladı. Biden, ABD'de son günlerde gündeme gelen silah kullanımı konusunda... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T21:58+0300
2022-05-31T21:58+0300
dünya
yeni zelanda
jacinda ardern
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Oval Ofis'teki görüşmeleri öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, Ardern'in Christchurch'deki cami saldırısı başta olmak üzere birçok konuda üstlendiği yapıcı öncü role değindi.Biden, Andern ile iklim değişikliği başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.ABD'de en son geçen hafta düzenlenen okul saldırısında 21 kişinin öldüğünü anımsatan Biden, Kongre üyeleri ile bu konuda görüşeceğini vurguladı.Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere konuşan Ardern ise görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.Görüşmenin ardından yayımlanan ortak basın açıklamasında da ABD ve Yeni Zelanda'nın Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği ve refahı konusunda birlikte çalışacağı vurgulandı.
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Biden ve Yeni Zelanda Başbakanı Andern Beyaz Saray'da görüştü

21:58 31.05.2022
© AFP 2022 / POOL Jacinda Ardern - Jpe Biden
 Jacinda Ardern - Jpe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / POOL
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i ağırladı. Biden, ABD'de son günlerde gündeme gelen silah kullanımı konusunda Kongre ile görüşeceğini söyledi.
Oval Ofis'teki görüşmeleri öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, Ardern'in Christchurch'deki cami saldırısı başta olmak üzere birçok konuda üstlendiği yapıcı öncü role değindi.
Biden, Andern ile iklim değişikliği başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.
ABD'de en son geçen hafta düzenlenen okul saldırısında 21 kişinin öldüğünü anımsatan Biden, Kongre üyeleri ile bu konuda görüşeceğini vurguladı.
Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere konuşan Ardern ise görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.
Görüşmenin ardından yayımlanan ortak basın açıklamasında da ABD ve Yeni Zelanda'nın Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği ve refahı konusunda birlikte çalışacağı vurgulandı.
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