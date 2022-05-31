https://tr.sputniknews.com/20220531/bulgaristan-2025e-kadar-rus-petrolune-konulacak-ambargonun-disinda-tutuldu-1056851081.html
Bulgaristan ambargonun dışında tutuldu: Rus petrolünü 2025'e kadar kullanabilecek
Bulgaristan ambargonun dışında tutuldu: Rus petrolünü 2025'e kadar kullanabilecek
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Sofya’nın deniz yoluyla sevk edilen Rus petrolüne konulacak AB ambargosunu ertelettiğini ve Rus petrolünü 2024'ün sonuna... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T16:27+0300
2022-05-31T16:27+0300
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Bulgar BNT 1 televizyonunun haberine göre Başbakan Kiril Petkov, Avrupa Birliği’nin (AB) Brüksel’deki zirvesinin ikinci gününde yaptığı basın açıklamasında Bulgaristan’ın deniz yoluyla sevk edilen Rus petrolüne konulacak AB ambargosunu ertelettiğini ve Rus petrolünü 2024'ün sonuna kadar kullanmaya devam edeceğini söyledi.Bulgaristan için yapılan bu istisnanın Avrupa Konseyi'nin iki-üç gün içinde açıklanacak nihai sonuç raporunda yer alacağına dikkat çeken Petkov, “Bu istisnanın bizim için hayati önemi vardı ve ertelemenin bir veya 6 ay değil, 2024'e kadar olması çok iyi. Böylece petrol rafinerimizi fiyatı etkilemeden çalışır duruma getirebiliriz. Bu, rafineriye çalışmaya devam etme ve aynı zamanda diğer petrole geçiş sürecini ayarlama fırsatı verecek” diye konuştu.İstisnanın yapıldığı denize erişimi olan tek ülkePetkov’a göre Bulgaristan, AB’nin yeni yaptırım paketinde bu istisnanın yapıldığı denize erişimi olan tek ülke oldu.AB daha önce altıncı yaptırım paketi çerçevesinde Rus petrolü ithalatına kısmi yasağı onayladı. Bloomberg’in kaynaklarına göre AB ilk etapta Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrolden vazgeçmeyi, ardından denize kıyısı olmayan bir dizi ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra ambargoyu boru hatlarından gelen petrol sevkiyatlarına da genişletmeyi planlıyor.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ambargo sayesinde Rus petrolünün AB’ye sevkiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 90’a yakın düşüş olacağını, kalan yüzde 10’luk kısmın ise geçici olarak ambargonun dışında bırakılan Macaristan’ı da kapsayacak şekilde Drujba boru hattının güney kolu üzerinden sevk edileceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/ab-ulkeleri-yil-sonuna-kadar-rusyadan-alinan-petrol-miktarinin-yuzde-90-azaltilmasinda-anlasti-1056832106.html
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Bulgaristan ambargonun dışında tutuldu: Rus petrolünü 2025'e kadar kullanabilecek
16:27 31.05.2022 (güncellendi: 16:28 31.05.2022) Abone ol
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Sofya’nın deniz yoluyla sevk edilen Rus petrolüne konulacak AB ambargosunu ertelettiğini ve Rus petrolünü 2024'ün sonuna kadar kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Bulgar BNT 1 televizyonunun haberine göre Başbakan Kiril Petkov, Avrupa Birliği’nin (AB) Brüksel’deki zirvesinin ikinci gününde yaptığı basın açıklamasında Bulgaristan’ın deniz yoluyla sevk edilen Rus petrolüne konulacak AB ambargosunu ertelettiğini ve Rus petrolünü 2024'ün sonuna kadar kullanmaya devam edeceğini söyledi.
Bulgaristan için yapılan bu istisnanın Avrupa Konseyi'nin iki-üç gün içinde açıklanacak nihai sonuç raporunda yer alacağına dikkat çeken Petkov, “Bu istisnanın bizim için hayati önemi vardı ve ertelemenin bir veya 6 ay değil, 2024'e kadar olması çok iyi. Böylece petrol rafinerimizi fiyatı etkilemeden çalışır duruma getirebiliriz. Bu, rafineriye çalışmaya devam etme ve aynı zamanda diğer petrole geçiş sürecini ayarlama fırsatı verecek” diye konuştu.
İstisnanın yapıldığı denize erişimi olan tek ülke
Petkov’a göre Bulgaristan, AB’nin yeni yaptırım paketinde bu istisnanın yapıldığı denize erişimi olan tek ülke oldu.
AB daha önce altıncı yaptırım paketi çerçevesinde Rus petrolü ithalatına kısmi yasağı onayladı. Bloomberg’in kaynaklarına göre AB ilk etapta Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrolden vazgeçmeyi, ardından denize kıyısı olmayan bir dizi ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra ambargoyu boru hatlarından gelen petrol sevkiyatlarına da genişletmeyi planlıyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ambargo sayesinde Rus petrolünün AB’ye sevkiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 90’a yakın düşüş olacağını, kalan yüzde 10’luk kısmın ise geçici olarak ambargonun dışında bırakılan Macaristan’ı da kapsayacak şekilde Drujba boru hattının güney kolu üzerinden sevk edileceğini açıklamıştı.