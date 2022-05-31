Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220531/bulgaristan-2025e-kadar-rus-petrolune-konulacak-ambargonun-disinda-tutuldu-1056851081.html
Bulgaristan ambargonun dışında tutuldu: Rus petrolünü 2025'e kadar kullanabilecek
Bulgaristan ambargonun dışında tutuldu: Rus petrolünü 2025'e kadar kullanabilecek
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Sofya’nın deniz yoluyla sevk edilen Rus petrolüne konulacak AB ambargosunu ertelettiğini ve Rus petrolünü 2024'ün sonuna... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T16:27+0300
2022-05-31T16:28+0300
dünya
rusya
bulgaristan
petrol
avrupa birliği
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102862/42/1028624226_0:126:2399:1475_1920x0_80_0_0_b06e3755b597f3256770d65559efbc8d.jpg
Bulgar BNT 1 televizyonunun haberine göre Başbakan Kiril Petkov, Avrupa Birliği’nin (AB) Brüksel’deki zirvesinin ikinci gününde yaptığı basın açıklamasında Bulgaristan’ın deniz yoluyla sevk edilen Rus petrolüne konulacak AB ambargosunu ertelettiğini ve Rus petrolünü 2024'ün sonuna kadar kullanmaya devam edeceğini söyledi.Bulgaristan için yapılan bu istisnanın Avrupa Konseyi'nin iki-üç gün içinde açıklanacak nihai sonuç raporunda yer alacağına dikkat çeken Petkov, “Bu istisnanın bizim için hayati önemi vardı ve ertelemenin bir veya 6 ay değil, 2024'e kadar olması çok iyi. Böylece petrol rafinerimizi fiyatı etkilemeden çalışır duruma getirebiliriz. Bu, rafineriye çalışmaya devam etme ve aynı zamanda diğer petrole geçiş sürecini ayarlama fırsatı verecek” diye konuştu.İstisnanın yapıldığı denize erişimi olan tek ülkePetkov’a göre Bulgaristan, AB’nin yeni yaptırım paketinde bu istisnanın yapıldığı denize erişimi olan tek ülke oldu.AB daha önce altıncı yaptırım paketi çerçevesinde Rus petrolü ithalatına kısmi yasağı onayladı. Bloomberg’in kaynaklarına göre AB ilk etapta Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrolden vazgeçmeyi, ardından denize kıyısı olmayan bir dizi ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra ambargoyu boru hatlarından gelen petrol sevkiyatlarına da genişletmeyi planlıyor.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ambargo sayesinde Rus petrolünün AB’ye sevkiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 90’a yakın düşüş olacağını, kalan yüzde 10’luk kısmın ise geçici olarak ambargonun dışında bırakılan Macaristan’ı da kapsayacak şekilde Drujba boru hattının güney kolu üzerinden sevk edileceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/ab-ulkeleri-yil-sonuna-kadar-rusyadan-alinan-petrol-miktarinin-yuzde-90-azaltilmasinda-anlasti-1056832106.html
rusya
bulgaristan
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102862/42/1028624226_133:0:2266:1600_1920x0_80_0_0_b2bca39dbbcf1666d040ce5791a68a46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, bulgaristan, petrol, avrupa birliği, ukrayna krizi

Bulgaristan ambargonun dışında tutuldu: Rus petrolünü 2025'e kadar kullanabilecek

16:27 31.05.2022 (güncellendi: 16:28 31.05.2022)
© AFP 2022 / Nikolay DoychinovBulgaristan Bayrağı
Bulgaristan Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
Abone olTelegram
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Sofya’nın deniz yoluyla sevk edilen Rus petrolüne konulacak AB ambargosunu ertelettiğini ve Rus petrolünü 2024'ün sonuna kadar kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Bulgar BNT 1 televizyonunun haberine göre Başbakan Kiril Petkov, Avrupa Birliği’nin (AB) Brüksel’deki zirvesinin ikinci gününde yaptığı basın açıklamasında Bulgaristan’ın deniz yoluyla sevk edilen Rus petrolüne konulacak AB ambargosunu ertelettiğini ve Rus petrolünü 2024'ün sonuna kadar kullanmaya devam edeceğini söyledi.
Bulgaristan için yapılan bu istisnanın Avrupa Konseyi'nin iki-üç gün içinde açıklanacak nihai sonuç raporunda yer alacağına dikkat çeken Petkov, “Bu istisnanın bizim için hayati önemi vardı ve ertelemenin bir veya 6 ay değil, 2024'e kadar olması çok iyi. Böylece petrol rafinerimizi fiyatı etkilemeden çalışır duruma getirebiliriz. Bu, rafineriye çalışmaya devam etme ve aynı zamanda diğer petrole geçiş sürecini ayarlama fırsatı verecek” diye konuştu.

İstisnanın yapıldığı denize erişimi olan tek ülke

Petkov’a göre Bulgaristan, AB’nin yeni yaptırım paketinde bu istisnanın yapıldığı denize erişimi olan tek ülke oldu.
AB daha önce altıncı yaptırım paketi çerçevesinde Rus petrolü ithalatına kısmi yasağı onayladı. Bloomberg’in kaynaklarına göre AB ilk etapta Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrolden vazgeçmeyi, ardından denize kıyısı olmayan bir dizi ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra ambargoyu boru hatlarından gelen petrol sevkiyatlarına da genişletmeyi planlıyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ambargo sayesinde Rus petrolünün AB’ye sevkiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 90’a yakın düşüş olacağını, kalan yüzde 10’luk kısmın ise geçici olarak ambargonun dışında bırakılan Macaristan’ı da kapsayacak şekilde Drujba boru hattının güney kolu üzerinden sevk edileceğini açıklamıştı.
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
Ukrayna krizi
AB ülkeleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı
01:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала