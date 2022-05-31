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Burak Elmas: Adalet istemek cesurların işidir
Burak Elmas: Adalet istemek cesurların işidir
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, 16 Haziran’da yapılacak TFF başkanlık seçimiyle ilgili, “Adalet istemek cesurların işidir. Sorunları çözecek bir... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T17:00+0300
2022-05-31T17:00+0300
spor
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Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu’nda 16 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimini değerlendirdi. Elmas, göreve geldikleri günden itibaren adalet istediklerini ve kurulların çözemeyeceği birçok sorun olduğunu söyledi. Türk futbolu için en doğru kararların atılması gerektiğini belirten Elmas, “TFF ile ilgili ilk göreve geldiğimiz günkü beklentimiz ile bugünkü beklentimiz arasında hiçbir fark yok. Biz baştan beri aynı şeyi söyledik. Adalet istemek cesurların işidir. Çünkü ilk önce rakibiniz için adalet isteyeceksiniz. O cesareti gösteremediğiniz müddetçe hiçbir zaman gerçek anlamda adaleti sağlayamazsınız. Biz şeffaf, kurulların ahbap-çavuş ilişkisi ile oluşturulmadığı, kulüplere göre farklı kararların alınmadığı, hatta bazen kendi kulübümüzün dahi canını yakacak, üzecek kararları kabulleneceğimiz kararlar, baştan beri bunu yaptık. Bir federasyon istiyoruz. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelmiş olduğu noktada çok kısa zamanda kurullarından, Merkez Hakem Kurulu ve alt yapılanmalarına kadar sadece bir yönetimin çözemeyeceği kadar büyük sorunları var. Bu çözümün adımlarını atacak bir federasyon arzuluyoruz. Umarım böyle bir yapılanma oluşur. Bütün kulüplerle de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türk futbolu için en doğru kararları vermek adına gelişmeleri izliyoruz. Bölgesel Amatör Lig’lerinin de sesinin duyulduğu bir federasyon oluşmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Burak Elmas: Adalet istemek cesurların işidir

17:00 31.05.2022
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, 16 Haziran’da yapılacak TFF başkanlık seçimiyle ilgili, “Adalet istemek cesurların işidir. Sorunları çözecek bir federasyon istiyoruz” dedi.
Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu’nda 16 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimini değerlendirdi.
Elmas, göreve geldikleri günden itibaren adalet istediklerini ve kurulların çözemeyeceği birçok sorun olduğunu söyledi.
Türk futbolu için en doğru kararların atılması gerektiğini belirten Elmas, “TFF ile ilgili ilk göreve geldiğimiz günkü beklentimiz ile bugünkü beklentimiz arasında hiçbir fark yok. Biz baştan beri aynı şeyi söyledik. Adalet istemek cesurların işidir. Çünkü ilk önce rakibiniz için adalet isteyeceksiniz. O cesareti gösteremediğiniz müddetçe hiçbir zaman gerçek anlamda adaleti sağlayamazsınız. Biz şeffaf, kurulların ahbap-çavuş ilişkisi ile oluşturulmadığı, kulüplere göre farklı kararların alınmadığı, hatta bazen kendi kulübümüzün dahi canını yakacak, üzecek kararları kabulleneceğimiz kararlar, baştan beri bunu yaptık. Bir federasyon istiyoruz. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelmiş olduğu noktada çok kısa zamanda kurullarından, Merkez Hakem Kurulu ve alt yapılanmalarına kadar sadece bir yönetimin çözemeyeceği kadar büyük sorunları var. Bu çözümün adımlarını atacak bir federasyon arzuluyoruz. Umarım böyle bir yapılanma oluşur. Bütün kulüplerle de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türk futbolu için en doğru kararları vermek adına gelişmeleri izliyoruz. Bölgesel Amatör Lig’lerinin de sesinin duyulduğu bir federasyon oluşmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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