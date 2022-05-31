https://tr.sputniknews.com/20220531/bursada-7-yasindaki-oglunu-olduren-3-yasindakini-de-yaralayan-baba-intihar-etti-1056863566.html

Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti

Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunu kesici aletle öldüren, 3 yaşındaki oğlunu yaralayan baba intihar etti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T23:59+0300

2022-05-31T23:59+0300

2022-05-31T23:59+0300

türkiye

bursa

gürsu

baba

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen olayda, evine işten dönen ve kapıyı anahtarıyla açamayan 37 yaşındaki anne A.S., küçük çocuğu 3 yaşındaki R.S'nin ağladığını duyunca durumu jandarmaya bildirdi.Adrese giden jandarma ekipleri, kilidi kırarak eve girince baba ve oğlunun cesediyle karşılaştı, evdeki küçük çocuğu ise yaralı buldu.Yaralı çocuk R.S, sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Evde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre baba 42 yaşındaki R.S'nin , 7 yaşındaki oğlu A.S'yi kesici aletle öldürüp diğer oğlu 3 yaşındaki R.S'yi de yaraladıktan sonra iple kendisini asarak intihar ettiğini belirlediOlay yerindeki incelemenin ardından baba ve çocuğunun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Baba R.S'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

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bursa, gürsu , baba