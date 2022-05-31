Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220531/bursada-7-yasindaki-oglunu-olduren-3-yasindakini-de-yaralayan-baba-intihar-etti-1056863566.html
Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunu kesici aletle öldüren, 3 yaşındaki oğlunu yaralayan baba intihar etti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T23:59+0300
2022-05-31T23:59+0300
türkiye
bursa
gürsu
baba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056863541_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5ddaecd1c2c9ddef87ab9474c2143af9.jpg
Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen olayda, evine işten dönen ve kapıyı anahtarıyla açamayan 37 yaşındaki anne A.S., küçük çocuğu 3 yaşındaki R.S'nin ağladığını duyunca durumu jandarmaya bildirdi.Adrese giden jandarma ekipleri, kilidi kırarak eve girince baba ve oğlunun cesediyle karşılaştı, evdeki küçük çocuğu ise yaralı buldu.Yaralı çocuk R.S, sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Evde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre baba 42 yaşındaki R.S'nin , 7 yaşındaki oğlu A.S'yi kesici aletle öldürüp diğer oğlu 3 yaşındaki R.S'yi de yaraladıktan sonra iple kendisini asarak intihar ettiğini belirlediOlay yerindeki incelemenin ardından baba ve çocuğunun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Baba R.S'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.
türkiye
bursa
gürsu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056863541_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_be615fd3123c10f4e7f7e74a61866108.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, gürsu , baba

Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti

23:59 31.05.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - AHMET BERKE ERDAL-Bursa'da psikolojik sorunları olan baba 2 oğlunu bıçakladıktan sonra kendini astı. Baba ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da psikolojik sorunları olan baba 2 oğlunu bıçakladıktan sonra kendini astı. Baba ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - AHMET BERKE ERDAL-
Abone olTelegram
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunu kesici aletle öldüren, 3 yaşındaki oğlunu yaralayan baba intihar etti.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen olayda, evine işten dönen ve kapıyı anahtarıyla açamayan 37 yaşındaki anne A.S., küçük çocuğu 3 yaşındaki R.S'nin ağladığını duyunca durumu jandarmaya bildirdi.
Adrese giden jandarma ekipleri, kilidi kırarak eve girince baba ve oğlunun cesediyle karşılaştı, evdeki küçük çocuğu ise yaralı buldu.
Yaralı çocuk R.S, sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre baba 42 yaşındaki R.S'nin , 7 yaşındaki oğlu A.S'yi kesici aletle öldürüp diğer oğlu 3 yaşındaki R.S'yi de yaraladıktan sonra iple kendisini asarak intihar ettiğini belirledi
Olay yerindeki incelemenin ardından baba ve çocuğunun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Baba R.S'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала