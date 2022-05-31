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https://tr.sputniknews.com/20220531/bursada-mobilya-fabrikasinda-patlama-1-isci-hayatini-kaybetti-1056847567.html
Bursa'da mobilya fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
Bursa'da mobilya fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
Bursa'da mobilya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bursa
fabrika
patlama
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Bursa İnegöl'de mobilya malzemeleri üreten fabrikanın talaş kazanında bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi.Patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, ikisi ağır 3 kişi de yaralandı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçe merkezinden de görüldü.İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
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bursa, fabrika, patlama

Bursa'da mobilya fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

14:27 31.05.2022 (güncellendi: 14:58 31.05.2022)
© İHA / SALİH BİLAL ASLANBursa'da mobilya fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
Bursa'da mobilya fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN
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Bursa'da mobilya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
Bursa İnegöl'de mobilya malzemeleri üreten fabrikanın talaş kazanında bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi.
Patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, ikisi ağır 3 kişi de yaralandı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.
Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçe merkezinden de görüldü.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
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