https://tr.sputniknews.com/20220531/bursada-mobilya-fabrikasinda-patlama-1-isci-hayatini-kaybetti-1056847567.html

Bursa'da mobilya fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Bursa'da mobilya fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Bursa'da mobilya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T14:27+0300

2022-05-31T14:27+0300

2022-05-31T14:58+0300

türkiye

bursa

fabrika

patlama

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Bursa İnegöl'de mobilya malzemeleri üreten fabrikanın talaş kazanında bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi.Patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, ikisi ağır 3 kişi de yaralandı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçe merkezinden de görüldü.İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

türkiye

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bursa, fabrika, patlama