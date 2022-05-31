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Çanakkale'de rüşvet operasyonu: Çan Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltında
Çanakkale'de rüşvet operasyonu: Çan Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltında
Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap (kötülük etme) iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T10:01+0300
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çan
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Bir vatandaşın rüşvet ihbarı yapması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz'ün gözaltına alındığı bildirildi.Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/maltepe-belediyesindeki-rusvet-operasyonunda-5-tutuklama-1056728218.html
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türkiye, çanakkale, çan, rüşvet, belediye

Çanakkale'de rüşvet operasyonu: Çan Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltında

10:01 31.05.2022
© AAÇan Belediye Başkanı Bülent Öz
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap (kötülük etme) iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Bir vatandaşın rüşvet ihbarı yapması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz'ün gözaltına alındığı bildirildi.
Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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