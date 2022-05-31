https://tr.sputniknews.com/20220531/canan-kaftancioglu-tahliye-edildi-1056854867.html

Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi

Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Kaftancıoğlu için denetimli serbestlik uygulanacak. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T18:47+0300

2022-05-31T18:47+0300

2022-05-31T18:55+0300

canan kaftancıoğlu

tahliye

türkiye

silivri

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Hapis cezasının bir bölümü onaylanarak 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cezaevindeki infaz işlemlerinin ardından tahliye odu.Tahliye sonrası açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu'nun açıklamasında öne çıkanlar şöyle:"Esas olan akıl, esas olan ahlak, esas olan adalet. Bu ülkede adalet mücadelesini 84 milyon adına veriyoruz. Esas olan ahlaksa, adaletse, akılsa; nerede kalmıştık demiştim. Bugün aslında ilçe başkanlarımız ve il yöneticilerimizle hem önümüzdeki günlerdeki davaları hem de suçluların hesap vermesi için yapacağımız işleri planlamak üzere yapacağımız bir toplantımız vardı. O nedenle toplantı saatimizi sekiz buçuğa alıyoruz.Çalışmaya devam. Hesap vermesi gerekenlerin adalet karşısında hesap vermesi için hep beraber ama hep beraber. Kendimiz için değil, yanımızdaki birkaç kişi için değil, zenginleştirmek istediklerimiz için hiç değil. Kötü sistemin bütün iyi insanları için; fikri, inancı, kimliği, mesleği ne olursa olsun kötü sisteme mahkum edilen bütün iyi insanlar için hep beraber çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam.Bugün Genel Başkanımızın linç edildiği olayla ilgili mahkeme görüldü. Ve sizleri burada, ben içeride kendime değil ama güneşin altında altı saate mahkum eden bir anlayış Genel Başkanımıza bütün dünyanın gözü önünde linç girişiminde bulunan kişilere verilen cezaları söylemeye bile gerek yok.Yarın 16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya kalkacaklar. Yarın Ekrem Başkanımızın mahkemesi var. Hep birlikte orada olacağız. Uzun lafın kısası değerli yol arkadaşlarım terleyeceğiz, yorulacağız. Bildiğim bir şey var. Adalete inanan insanların yorgunluğunu tek bir şey giderebilir; çalışmak, bu ülkeye nefes aldırmak."

türkiye

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canan kaftancıoğlu, tahliye, silivri