https://tr.sputniknews.com/20220531/cavusoglu-finlandiya-ve-isvec-terorle-mucadelemize-destek-taahhudunde-bulunmali-1056838150.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya ve Fransa'nın büyükelçilerine nota verildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya ve Fransa'nın büyükelçilerine nota verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin "Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar" dedi. Çavuşoğlu... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T10:13+0300

2022-05-31T10:13+0300

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politika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu."Temaslarımızda niye karşı olduğumuzu açıklıyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar" diye konuştu.Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu iki ülke neden üye olmak istiyor? Güvenlik endişeleri var anlıyoruz. Müttefik Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmezden gelmek olmaz. Türkiye’nin pozisyonu değişmez yazılı belgeleri verdik, taahhüdümüzü verdik. Yazılı verdik, yazılı istiyoruz. Kanunlarında düzenleme yapılması gerektiğini kendileri söylüyor. Paçavra ile gösteri serbestse o zaman kanunları değiştireceksiniz."'Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri çağrıldı'Bakan Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını ve nota verildiğini söyledi.Suriye'nin kuzeyine olası operasyonCumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve MGK bildirisi hatırlatılarak Suriye’ye yönelik yeni bir olası harekata ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Saldırılar sürerken elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Terör tehdidini içerde ve dışarda, Suriye'de de, nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz. BM ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var" dedi.

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mevlüt çavuşoğlu, isveç, finlandiya, nato, almanya, fransa