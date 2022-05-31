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https://tr.sputniknews.com/20220531/deutsche-bankin-frankfurt-merkezinde-arama-1056845534.html
Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde arama
Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde arama
Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve bankanın varlık yönetim şirketi DWS Group’un Frankfurt merkezlerinde Frankfurt savcılığı tarafından... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:29+0300
2022-05-31T13:29+0300
ekonomi
almanya
frankfurt
deutsche bank
arama
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Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal polisin, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri ile evresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) yatırımlarına ilişkin soruşturmaya yönelik bankanın Frankfurt merkezinde Taunusanlage'daki ikiz kulelere ve yakınlardaki DWS Group binasında arama yaptığı belirtildi. Bu yılın başından bu yana devam eden ESG yatırımlarında 'abartılı bilgi verme' iddiaları ile ilgili soruşturma dolayısıyla yapılan aramaya 50 yetkili katıldı. Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek 10.50 euro'dan işlem görüyor.
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almanya, frankfurt, deutsche bank, arama

Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde arama

13:29 31.05.2022
© REUTERS / Toby Melville/FilesDeutsche Bank - Londra
Deutsche Bank - Londra - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© REUTERS / Toby Melville/Files
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Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve bankanın varlık yönetim şirketi DWS Group’un Frankfurt merkezlerinde Frankfurt savcılığı tarafından 'sürdürülebilir yatırım' soruşturmasına yönelik arama yapıldı.
Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal polisin, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri ile evresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) yatırımlarına ilişkin soruşturmaya yönelik bankanın Frankfurt merkezinde Taunusanlage'daki ikiz kulelere ve yakınlardaki DWS Group binasında arama yaptığı belirtildi.
Bu yılın başından bu yana devam eden ESG yatırımlarında 'abartılı bilgi verme' iddiaları ile ilgili soruşturma dolayısıyla yapılan aramaya 50 yetkili katıldı.
Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek 10.50 euro'dan işlem görüyor.
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