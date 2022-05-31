https://tr.sputniknews.com/20220531/dis-ticaret-acigi-nisanda-yuzde-985-artti-1056838274.html
Dış ticaret açığı nisanda yüzde 98.5 arttı
Dış ticaret açığı nisanda yüzde 98.5 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98.5... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T10:17+0300
2022-05-31T10:17+0300
2022-05-31T10:41+0300
ekonomi
dış ticaret
dış ticaret açığı
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35 artışla 29 milyar 480 milyon dolar oldu.Dış ticaret açığı nisanda yüzde 98.5 arttıDış ticaret açığı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,5 artarak 6 milyar 113 milyon dolara çıktı.İhracatın ithalatı karşılama oranı nisan 2021'de yüzde 85,9 iken geçen ay yüzde 79,3'e geriledi.Enerji ve altın hariç dış ticaretEnerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat nisanda yüzde 22,9 artarak 17 milyar 794 milyon dolardan 21 milyar 869 milyon dolara yükseldi.Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,4 artarak 18 milyar 227 milyon dolardan 21 milyar 223 milyon dolara çıktı.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası nisanda 647 milyon dolar olarak gerçekleşti.Dış ticaret hacmi yüzde 19,6 artışla 43 milyar 92 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103 olarak kayıtlara geçti.
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dış ticaret, dış ticaret açığı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi
Dış ticaret açığı nisanda yüzde 98.5 arttı
10:17 31.05.2022 (güncellendi: 10:41 31.05.2022) Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98.5 artarak 3 milyar 80 milyon dolardan, 6 milyar 113 milyon dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35 artışla 29 milyar 480 milyon dolar oldu.
Dış ticaret açığı nisanda yüzde 98.5 arttı
Dış ticaret açığı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,5 artarak 6 milyar 113 milyon dolara çıktı.
İhracatın ithalatı karşılama oranı nisan 2021'de yüzde 85,9 iken geçen ay yüzde 79,3'e geriledi.
Enerji ve altın hariç dış ticaret
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat nisanda yüzde 22,9 artarak 17 milyar 794 milyon dolardan 21 milyar 869 milyon dolara yükseldi.
Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,4 artarak 18 milyar 227 milyon dolardan 21 milyar 223 milyon dolara çıktı.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası nisanda 647 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret hacmi yüzde 19,6 artışla 43 milyar 92 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103 olarak kayıtlara geçti.