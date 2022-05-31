https://tr.sputniknews.com/20220531/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056836348.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 16.38 liradan, euro ise 17.62 liradan işlem görüyor. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T09:10+0300

2022-05-31T09:10+0300

2022-05-31T09:10+0300

ekonomi

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Euro/dolar paritesi de dün 1.0789 ile 25 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 1.0750'de dengelendi.Büyüme verileri açıklanacakTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin büyüme verilerini bugün açıklayacak.Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetmişti.Bugün ayrıca nisan ayı dış ticareti açıklanacak. Yarın imalat sanayi PMI endeksi, Cuma günü ise Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak.Öte yandan bugün Euro Bölgesi'nde, mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak. Önceki ay yüzde 7,4 açıklanan verinin, bu ay yüzde 7,7'ye yükselerek rekor tazelemesi bekleniyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının onsu 1.852 dolardan işlem görüyor.Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 975 liradan işlem görüyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, Cumhuriyet altını da 6.362 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220530/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056800831.html

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