https://tr.sputniknews.com/20220531/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056836348.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 16.38 liradan, euro ise 17.62 liradan işlem görüyor. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T09:10+0300
2022-05-31T09:10+0300
2022-05-31T09:10+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
türk lirası
altın
çeyrek altın
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Euro/dolar paritesi de dün 1.0789 ile 25 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 1.0750'de dengelendi.Büyüme verileri açıklanacakTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin büyüme verilerini bugün açıklayacak.Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetmişti.Bugün ayrıca nisan ayı dış ticareti açıklanacak. Yarın imalat sanayi PMI endeksi, Cuma günü ise Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak.Öte yandan bugün Euro Bölgesi'nde, mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak. Önceki ay yüzde 7,4 açıklanan verinin, bu ay yüzde 7,7'ye yükselerek rekor tazelemesi bekleniyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının onsu 1.852 dolardan işlem görüyor.Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 975 liradan işlem görüyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, Cumhuriyet altını da 6.362 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056800831.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 16.38 liradan, euro ise 17.62 liradan işlem görüyor.
Euro/dolar paritesi de dün 1.0789 ile 25 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 1.0750'de dengelendi.
Büyüme verileri açıklanacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin büyüme verilerini bugün açıklayacak.
Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetmişti.
Bugün ayrıca nisan ayı dış ticareti açıklanacak. Yarın imalat sanayi PMI endeksi, Cuma günü ise Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak.
Öte yandan bugün Euro Bölgesi'nde, mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak. Önceki ay yüzde 7,4 açıklanan verinin, bu ay yüzde 7,7'ye yükselerek rekor tazelemesi bekleniyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının onsu 1.852 dolardan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 975 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, Cumhuriyet altını da 6.362 liradan satılıyor.