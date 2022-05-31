Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220531/duhokta-3-bin-400-yillik-antik-kent-bulundu-1056831686.html
Duhok'ta 3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
Duhok'ta 3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
Irak'ın Duhok kentinde 3 bin 400 yıllık antik kent bulunduğu belirtildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T01:04+0300
2022-05-31T01:05+0300
yaşam
irak
duhok
antik kent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056831398_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_54bf8d394cd90ba7c5ada7a130071822.jpg
Duhok Valiliği Tarihi Eserler ve Kültür Müdürü Bekes Birifkani, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.Kentte şu ana kadar 2 binden fazla tarihi yer keşfedildiği bilgisini veren Birifkani, bu seneki kazılarda da önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi.Keşfedilen antik kente dair Birifkani, "Duhok'un Semel ilçesinde Mitaniler İmparatorluğu dönemine ait 3 bin 400 yıllık antik bir kent bulduk. Ninova olarak bilinen bu bölgede 1985 yılına kadar da yerleşim vardı ve yaşam sürüyordu. Ancak Musul Barajı’nın 1990'da yapılmasıyla buralar sular altında kaldı." dedi.'Aradan geçen binlerce yıla rağmen duvarları ve birkaç metre yüksekliğindeki yapıları yıkılmamış'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu Başkanı Hasan Ahmed de Dicle Nehri suyunun çekilmesi nedeniyle yıl başından bu yana çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.Ahmed, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20190628/iraktaki-kuraklik-gizemli-imparatorlugun-3400-yillik-sarayini-ortaya-cikardi-1039505274.html
irak
duhok
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056831398_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_2f04a0ccf78d645728af49d7191ffb8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, duhok, antik kent

Duhok'ta 3 bin 400 yıllık antik kent bulundu

01:04 31.05.2022 (güncellendi: 01:05 31.05.2022)
© AADuhok'ta 3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
Duhok'ta 3 bin 400 yıllık antik kent bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Irak'ın Duhok kentinde 3 bin 400 yıllık antik kent bulunduğu belirtildi.
Duhok Valiliği Tarihi Eserler ve Kültür Müdürü Bekes Birifkani, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Kentte şu ana kadar 2 binden fazla tarihi yer keşfedildiği bilgisini veren Birifkani, bu seneki kazılarda da önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi.
Keşfedilen antik kente dair Birifkani, "Duhok'un Semel ilçesinde Mitaniler İmparatorluğu dönemine ait 3 bin 400 yıllık antik bir kent bulduk. Ninova olarak bilinen bu bölgede 1985 yılına kadar da yerleşim vardı ve yaşam sürüyordu. Ancak Musul Barajı’nın 1990'da yapılmasıyla buralar sular altında kaldı." dedi.

'Aradan geçen binlerce yıla rağmen duvarları ve birkaç metre yüksekliğindeki yapıları yıkılmamış'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu Başkanı Hasan Ahmed de Dicle Nehri suyunun çekilmesi nedeniyle yıl başından bu yana çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.
Ahmed, şunları kaydetti:
"Burada Almanya'nın Toubengen ve Feraiburg üniversitelerinin yardımıyla kazı faaliyetlerini yürütüyoruz. Mitani İmparatorluğu dönemine ait bu antik kentte birçok bina kalıntısı var. Bulduğumuz antik kentin adı Zahiko. Aradan geçen binlerce yıla rağmen duvarları ve birkaç metre yüksekliğindeki yapıları yıkılmamış."
Irak'ta Dicle Nehri üzerindeki Musul Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2019
YAŞAM
Irak'taki kuraklık gizemli imparatorluğun 3 bin 400 yıllık sarayını ortaya çıkardı
28 Haziran 2019, 14:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала