https://tr.sputniknews.com/20220531/dunyanin-en-yasli-kopegi-rekorunu-22-yasinda-kirdi-1056847019.html

Dünyanın en yaşlı köpeği rekorunu 22 yaşında kırdı

Dünyanın en yaşlı köpeği rekorunu 22 yaşında kırdı

ABD'nin Kaliforniya vilayetinde sahipleriyle birlikte yaşayan bir köpek, dünyanın hayatta olan en yaşlı köpeği rekorunu elde etti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T14:10+0300

2022-05-31T14:10+0300

2022-05-31T14:10+0300

yaşam

guinness rekorlar kitabı

köpek

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Güney Kaliforniya'da 2000 yılında sahiplenilen Pebbles isimli köpek, 17 Mayıs'ta dünyadaki 22 yıl ve 59. gününü kutladı. Köpek yaşı olarak hesaplandığında 154 yaşını tamamlayan Pebbles, böylelikle halen yaşamakta olan en yaşlı köpek unvanını kazandı.Sahipleri Julie ve Bobby Gregory ile birlikte sakin bir hayat süren dişi köpek, gününün büyük bir kısmını uyuyarak geçiriyor.Fox Terrier cinsi olan köpeğin ağırlığı ise 1.8 kilogram. Sahipleri Bobby ve Julie'ye göre 28 Mart 2000'de dünyaya gelen Pebbles, uyurken müzik dinlemeyi ve kedi maması yemeyi seviyor.Guinness Rekorlar Kitabı'na konuşan Julie, Pebbles'ı ilk gördüklerinde ona resmen aşık olduklarını, ilgilerini en çok çeken şeyin ise minik köpeğin boyutları olduğunu söyledi.Pebbles'ın 16 Mart'ta onaylanan yaşıyla kırdığı rekor, daha önce Chihuahua cinsi köpek Toby Keith'e aitti.Julie'ye göre Pebbles'ın uzun yaşamının sırrı, ona aileden biri gibi davranılması, mutlu ve pozitif bir çevre, temiz gıda ve uygun sağlık hizmeti sağlanması oldu. Diğer köpek sahiplerine de aynı şeyi yapmalarını tavsiye eden Julie, böylece köpeklerinin de uzun bir yaşam sürme şansı olduğunu söyledi.

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guinness rekorlar kitabı, köpek