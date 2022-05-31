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https://tr.sputniknews.com/20220531/enflasyonun-mayista-yuzde-58le-yeni-bir-rekor-kirdigi-fransada-ekonomik-daralmaya-girildi-1056839611.html
Enflasyonun mayısta yüzde 5.8'le yeni bir rekor kırdığı Fransa'da ekonomik daralmaya girildi
Enflasyonun mayısta yüzde 5.8'le yeni bir rekor kırdığı Fransa'da ekonomik daralmaya girildi
ABD'nin Rusya yaptırımlarına ayak uydurarak enerji ve gıda fiyatlarının körüklemesiyle yüksek enflasyon döngüsüne giren Avrupa'da her gün yeni bir rekor... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T11:35+0300
2022-05-31T12:16+0300
ekonomi
enflasyon
fransa
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1985'ten beri görmediği yüzde 5 çıtasını bu döngüde aşan Fransa'da, hem ulusal hesaplamanın oranları hem de AB yöntemleriyle hesaplanan oranlar açıklandı. Her şekilde mayıs ayında tüketici enflasyonu beklenenden yüksek çıkıp yeni bir rekor kırdı. Fransız istatistik kurumu INSEE'ye göre 12 aylık dilim için mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0.7 artarak yüzde 5.8'e tırmandı. Nisandaki oran yüzde 5.4'tü. Yüzde 5.8 AB yöntemlerine geçilen 1990'ların başından beri en yüksek oran oldu. Eylül 1985'ten beri en yüksek oranINSEE açıklamasında, Fransa'nın ulusal tüketici fiyatları endeksine göre hesaplandığında, nisanda yüzde 4.8 olan enflasyonun mayısta yüzde 5.2'ye yükseldiği, bunun ulusal endeks hesaplamasına göre Eylül 1985'ten beri en yüksek oran olduğu eklendi. Ulusal endeks hesaplamasında da enflasyon tahmin edilenden yüksek çıktı.Ulusal endeksi daha çok takip eden Fransa'da AB ile uyumlu endeks daha ziyade AB üyeleri arasında enflasyon kıyası yapmak için kullanılıyor.Yüksek enflasyon döngüsü nedeniyle hanelerin öngörülenden daha az harcamasından kaynaklı Fransız ekonomisi yılın ilk çeyreğinde küçülmeye de girdi. Büyüme derken küçülmeINSEE, Rusya'nın Ukrayna operasyonu öncesinde, Fransız ekonomisinin geçen yılki keskin yükselişin ardından ilk çeyrekte büyümesini bekliyordu. Geçen ay ekonominin yatay seyrettiği tahminini açıklayan kurumun yeni hesaplamasına göre gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) yılın ilk üç ayında yüzde 0.2 daraldı. Hane harcamaları da tahmin edilenden fazla düşüş göstererek aynı dönemde yüzde 1.9 oranında azaldı. Bunda enerji fiyatlarındaki dizginlenemeyen yükselişe eşlik eden gıda fiyatlarındaki yüzde 4.2 artış önemli rol oynadı. Diğer AB üyelerine kıyasla daha iyi durumdaBugüne dek Fransa, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına aşılamayan tavan getirmeye dayanan 25 milyar euroluk önlem paketi sayesinde Malta hariç diğer tüm AB ülkelerine kıyasla enflasyonu daha düşük tutmayı başardı. Yeni paket lazımAncak geçen ay yeniden seçilirken alım gücünü desteklemeye yönelik yeni paket sözü veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üzerinde yüksek enflasyonun yarattığı baskı bu ayki meclis seçimleri öncesi daha da arttı.Her şeye rağmen Fransa'da enflasyon komşu Euro Bölgesi ülkelerindeki kadar kötü değil. Mayıs ayı için Almanya yüzde 7.9, İspanya yüzde 8.7'e yükselen enflasyon oranlarıyla yeni rekor açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220518/ingilterede-enflasyon-40-yilin-zirvesinde-1056463609.html
https://tr.sputniknews.com/20220530/almanyada-enflasyon-48-yilin-zirvesinde-1056813543.html
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enflasyon, fransa

Enflasyonun mayısta yüzde 5.8'le yeni bir rekor kırdığı Fransa'da ekonomik daralmaya girildi

11:35 31.05.2022 (güncellendi: 12:16 31.05.2022)
© AP PhotoParis'te trafik, araçlar
Paris'te trafik, araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AP Photo
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ABD'nin Rusya yaptırımlarına ayak uydurarak enerji ve gıda fiyatlarının körüklemesiyle yüksek enflasyon döngüsüne giren Avrupa'da her gün yeni bir rekor açıklanıyor. Son 37 yılın en yüksek enflasyonunu gören Fransa'da ekonomik büyüme beklentisi tersine döndü.
1985'ten beri görmediği yüzde 5 çıtasını bu döngüde aşan Fransa'da, hem ulusal hesaplamanın oranları hem de AB yöntemleriyle hesaplanan oranlar açıklandı. Her şekilde mayıs ayında tüketici enflasyonu beklenenden yüksek çıkıp yeni bir rekor kırdı.
Fransız istatistik kurumu INSEE'ye göre 12 aylık dilim için mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0.7 artarak yüzde 5.8'e tırmandı. Nisandaki oran yüzde 5.4'tü. Yüzde 5.8 AB yöntemlerine geçilen 1990'ların başından beri en yüksek oran oldu.

Eylül 1985'ten beri en yüksek oran

INSEE açıklamasında, Fransa'nın ulusal tüketici fiyatları endeksine göre hesaplandığında, nisanda yüzde 4.8 olan enflasyonun mayısta yüzde 5.2'ye yükseldiği, bunun ulusal endeks hesaplamasına göre Eylül 1985'ten beri en yüksek oran olduğu eklendi. Ulusal endeks hesaplamasında da enflasyon tahmin edilenden yüksek çıktı.
Ulusal endeksi daha çok takip eden Fransa'da AB ile uyumlu endeks daha ziyade AB üyeleri arasında enflasyon kıyası yapmak için kullanılıyor.
Sterlin - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
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İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
18 Mayıs, 09:58
Yüksek enflasyon döngüsü nedeniyle hanelerin öngörülenden daha az harcamasından kaynaklı Fransız ekonomisi yılın ilk çeyreğinde küçülmeye de girdi.

Büyüme derken küçülme

INSEE, Rusya'nın Ukrayna operasyonu öncesinde, Fransız ekonomisinin geçen yılki keskin yükselişin ardından ilk çeyrekte büyümesini bekliyordu. Geçen ay ekonominin yatay seyrettiği tahminini açıklayan kurumun yeni hesaplamasına göre gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) yılın ilk üç ayında yüzde 0.2 daraldı. Hane harcamaları da tahmin edilenden fazla düşüş göstererek aynı dönemde yüzde 1.9 oranında azaldı.
Bunda enerji fiyatlarındaki dizginlenemeyen yükselişe eşlik eden gıda fiyatlarındaki yüzde 4.2 artış önemli rol oynadı.

Diğer AB üyelerine kıyasla daha iyi durumda

Bugüne dek Fransa, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına aşılamayan tavan getirmeye dayanan 25 milyar euroluk önlem paketi sayesinde Malta hariç diğer tüm AB ülkelerine kıyasla enflasyonu daha düşük tutmayı başardı.

Yeni paket lazım

Ancak geçen ay yeniden seçilirken alım gücünü desteklemeye yönelik yeni paket sözü veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üzerinde yüksek enflasyonun yarattığı baskı bu ayki meclis seçimleri öncesi daha da arttı.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
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Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde
Dün, 15:31
Her şeye rağmen Fransa'da enflasyon komşu Euro Bölgesi ülkelerindeki kadar kötü değil. Mayıs ayı için Almanya yüzde 7.9, İspanya yüzde 8.7'e yükselen enflasyon oranlarıyla yeni rekor açıkladı.
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