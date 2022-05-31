https://tr.sputniknews.com/20220531/enflasyonun-mayista-yuzde-58le-yeni-bir-rekor-kirdigi-fransada-ekonomik-daralmaya-girildi-1056839611.html

Enflasyonun mayısta yüzde 5.8'le yeni bir rekor kırdığı Fransa'da ekonomik daralmaya girildi

Enflasyonun mayısta yüzde 5.8'le yeni bir rekor kırdığı Fransa'da ekonomik daralmaya girildi

ABD'nin Rusya yaptırımlarına ayak uydurarak enerji ve gıda fiyatlarının körüklemesiyle yüksek enflasyon döngüsüne giren Avrupa'da her gün yeni bir rekor... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T11:35+0300

2022-05-31T11:35+0300

2022-05-31T12:16+0300

ekonomi

enflasyon

fransa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048480613_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fb70ece6d25ba60f2173c0757d0d6ec1.jpg

1985'ten beri görmediği yüzde 5 çıtasını bu döngüde aşan Fransa'da, hem ulusal hesaplamanın oranları hem de AB yöntemleriyle hesaplanan oranlar açıklandı. Her şekilde mayıs ayında tüketici enflasyonu beklenenden yüksek çıkıp yeni bir rekor kırdı. Fransız istatistik kurumu INSEE'ye göre 12 aylık dilim için mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0.7 artarak yüzde 5.8'e tırmandı. Nisandaki oran yüzde 5.4'tü. Yüzde 5.8 AB yöntemlerine geçilen 1990'ların başından beri en yüksek oran oldu. Eylül 1985'ten beri en yüksek oranINSEE açıklamasında, Fransa'nın ulusal tüketici fiyatları endeksine göre hesaplandığında, nisanda yüzde 4.8 olan enflasyonun mayısta yüzde 5.2'ye yükseldiği, bunun ulusal endeks hesaplamasına göre Eylül 1985'ten beri en yüksek oran olduğu eklendi. Ulusal endeks hesaplamasında da enflasyon tahmin edilenden yüksek çıktı.Ulusal endeksi daha çok takip eden Fransa'da AB ile uyumlu endeks daha ziyade AB üyeleri arasında enflasyon kıyası yapmak için kullanılıyor.Yüksek enflasyon döngüsü nedeniyle hanelerin öngörülenden daha az harcamasından kaynaklı Fransız ekonomisi yılın ilk çeyreğinde küçülmeye de girdi. Büyüme derken küçülmeINSEE, Rusya'nın Ukrayna operasyonu öncesinde, Fransız ekonomisinin geçen yılki keskin yükselişin ardından ilk çeyrekte büyümesini bekliyordu. Geçen ay ekonominin yatay seyrettiği tahminini açıklayan kurumun yeni hesaplamasına göre gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) yılın ilk üç ayında yüzde 0.2 daraldı. Hane harcamaları da tahmin edilenden fazla düşüş göstererek aynı dönemde yüzde 1.9 oranında azaldı. Bunda enerji fiyatlarındaki dizginlenemeyen yükselişe eşlik eden gıda fiyatlarındaki yüzde 4.2 artış önemli rol oynadı. Diğer AB üyelerine kıyasla daha iyi durumdaBugüne dek Fransa, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına aşılamayan tavan getirmeye dayanan 25 milyar euroluk önlem paketi sayesinde Malta hariç diğer tüm AB ülkelerine kıyasla enflasyonu daha düşük tutmayı başardı. Yeni paket lazımAncak geçen ay yeniden seçilirken alım gücünü desteklemeye yönelik yeni paket sözü veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üzerinde yüksek enflasyonun yarattığı baskı bu ayki meclis seçimleri öncesi daha da arttı.Her şeye rağmen Fransa'da enflasyon komşu Euro Bölgesi ülkelerindeki kadar kötü değil. Mayıs ayı için Almanya yüzde 7.9, İspanya yüzde 8.7'e yükselen enflasyon oranlarıyla yeni rekor açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220518/ingilterede-enflasyon-40-yilin-zirvesinde-1056463609.html

https://tr.sputniknews.com/20220530/almanyada-enflasyon-48-yilin-zirvesinde-1056813543.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enflasyon, fransa