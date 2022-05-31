Erdoğan: Sigaraya stadyumda devam ediliyor. Bu kurusu, sulusu da var, bira içenler var
14:52 31.05.2022 (güncellendi: 15:03 31.05.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'na katılıyor.
© AA
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü buluşmasında stadyumdaki sigara kullanımı konusuna değindi ve "Sigaraya stadyumda devam ediliyor. Bu kurusu, sulusu da var. Bira içenler var" diyerek uyarılarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'na katılıyor.
Erdoğan konuşmasında şunları ifade etti:
Araçta sigara kullanmak yasak. Hem araba kullanıyor, hem sigara içiyor. Ben tabii arabadan işaret ediyorum at at diye ama hiç umurunda değil.
Hanımları görüne belki stadyumda erkekler olumsuz tezahüratta bulunmaz dedik ama nerde? Sigara konusunda stadyumlarda, kusura bakmasın vatandaşlarım, sigaraya stadyumda devam. Bu kurusu, sulusu da var. Oralarda şişeleri ile gelip polise rağmen, içeride ne yazık ki, bira ise bira, içenler var. Bunların hepsi kime zarar?
Buraya basket maçından geliyorum, bugün de skorerdim, 36 sayı yaptım. Biz kazandık tabii.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında konuşuyor https://t.co/UxsiFduKMp— AA Canlı (@AACanli) May 31, 2022