Erdoğan: Sigaraya stadyumda devam ediliyor. Bu kurusu, sulusu da var, bira içenler var

Araçta sigara kullanmak yasak. Hem araba kullanıyor, hem sigara içiyor. Ben tabii arabadan işaret ediyorum at at diye ama hiç umurunda değil.

Hanımları görüne belki stadyumda erkekler olumsuz tezahüratta bulunmaz dedik ama nerde? Sigara konusunda stadyumlarda, kusura bakmasın vatandaşlarım, sigaraya stadyumda devam. Bu kurusu, sulusu da var. Oralarda şişeleri ile gelip polise rağmen, içeride ne yazık ki, bira ise bira, içenler var. Bunların hepsi kime zarar?