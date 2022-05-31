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https://tr.sputniknews.com/20220531/esenyurtta-bir-cocugu-taciz-ettigi-iddiasiyla-linc-edilmek-istenen-yabanci-uyruklu-sahis-tutuklandi-1056856451.html
Esenyurt'ta bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istenen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Esenyurt'ta bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istenen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
İstanbul Esenyurt'ta dün gece saatlerinde 10 ve 11 yaşlarındaki iki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki M.A.B. tutuklandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T19:45+0300
2022-05-31T19:46+0300
esenyurt
taciz
çocuk
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Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde önceki akşam yaşanan olayda, yabancı uyruklu 25 yaşındaki M.A.B, yaşı küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.Sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ispartakule Caddesi'ndeki caminin önünde bir kişinin, yaşı küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri toplanmıştı.Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, mahalle sakinleri şüpheliye yönelik linç girişiminde bulunmuştu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşmüş, daha sonra gözaltına alınan zanlı emniyete götürülmüştü.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220531/esenyurtta-bir-cocuga-tacizde-bulundugu-iddia-edilen-supheli-yakalandi-1056834737.html
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esenyurt, taciz, çocuk

Esenyurt'ta bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istenen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

19:45 31.05.2022 (güncellendi: 19:46 31.05.2022)
© DHAEsenyurt'ta bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istenen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Esenyurt'ta bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istenen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta dün gece saatlerinde 10 ve 11 yaşlarındaki iki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki M.A.B. tutuklandı.
Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde önceki akşam yaşanan olayda, yabancı uyruklu 25 yaşındaki M.A.B, yaşı küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ispartakule Caddesi'ndeki caminin önünde bir kişinin, yaşı küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri toplanmıştı.
Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, mahalle sakinleri şüpheliye yönelik linç girişiminde bulunmuştu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşmüş, daha sonra gözaltına alınan zanlı emniyete götürülmüştü.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
TÜRKİYE
Esenyurt'ta bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
05:44
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