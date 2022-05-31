https://tr.sputniknews.com/20220531/esenyurtta-bir-cocugu-taciz-ettigi-iddiasiyla-linc-edilmek-istenen-yabanci-uyruklu-sahis-tutuklandi-1056856451.html

Esenyurt'ta bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istenen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Esenyurt'ta bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istenen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta dün gece saatlerinde 10 ve 11 yaşlarındaki iki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki M.A.B. tutuklandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T19:45+0300

2022-05-31T19:45+0300

2022-05-31T19:46+0300

esenyurt

taciz

çocuk

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056856529_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_12d0029aa14229b67505268e9bdaeecd.jpg

Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde önceki akşam yaşanan olayda, yabancı uyruklu 25 yaşındaki M.A.B, yaşı küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.Sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ispartakule Caddesi'ndeki caminin önünde bir kişinin, yaşı küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri toplanmıştı.Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, mahalle sakinleri şüpheliye yönelik linç girişiminde bulunmuştu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşmüş, daha sonra gözaltına alınan zanlı emniyete götürülmüştü.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220531/esenyurtta-bir-cocuga-tacizde-bulundugu-iddia-edilen-supheli-yakalandi-1056834737.html

esenyurt

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

esenyurt, taciz, çocuk