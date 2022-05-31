https://tr.sputniknews.com/20220531/esini-camdan-attigi-iddiasiyla-aranan-sahis-tutuklandi-1056834307.html
Eşini camdan attığı iddiasıyla aranan şahıs tutuklandı
Eşini camdan attığı iddiasıyla aranan şahıs tutuklandı
Kocaeli’de eşini pencereden attığı iddia edilen şahıs, yakalanarak tutuklandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T03:34+0300
2022-05-31T03:34+0300
2022-05-31T03:34+0300
türkiye
kocaeli
eş
polis
kadın cinayeti
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Dün Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, S.Ö. isimli kadın ile eşi Y.Ö. arasında tartışma sesleri duyuldu. Bir süre sonra S.Ö., 3 katlı apartmanın birinci katından aşağı düştü. Olaydan sonra Y.Ö.’nün kaçtığı öğrenilirken, S.Ö.’yü yerde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan S.Ö., Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın yaşandığı yere gelen polis, incelemelerde bulundu.Kaçan şüpheli Y.Ö., bugün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220528/izmirde-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-tabancayla-vurdu-1056759809.html
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kocaeli, eş, polis, kadın cinayeti
Eşini camdan attığı iddiasıyla aranan şahıs tutuklandı
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Kocaeli’de eşini pencereden attığı iddia edilen şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Dün Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, S.Ö. isimli kadın ile eşi Y.Ö. arasında tartışma sesleri duyuldu.
Bir süre sonra S.Ö., 3 katlı apartmanın birinci katından aşağı düştü. Olaydan sonra Y.Ö.’nün kaçtığı öğrenilirken, S.Ö.’yü yerde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan S.Ö., Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın yaşandığı yere gelen polis, incelemelerde bulundu.
Kaçan şüpheli Y.Ö., bugün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.