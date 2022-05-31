https://tr.sputniknews.com/20220531/euro-bolgesinde-enflasyon-yine-rekor-kirdi-yuzde-81-1056842862.html

Euro Bölgesi'nde enflasyon yine rekor kırdı: Yüzde 8.1

Euro Bölgesi'nde enflasyon yine rekor kırdı: Yüzde 8.1

Euro Bölgesi'ndeki ekonomik duruma ilişkin bugün yayınlanan verilere göre Mayıs ayında enflasyon bir kez daha rekor kırarak 8.1'e yükseldi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T12:34+0300

2022-05-31T12:34+0300

2022-05-31T12:36+0300

ekonomi

euro bölgesi

avrupa

euro

enflasyon

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Ukrayna'daki kriz ve gıda fiyatları Avrupa'daki ekonomik durumu baskı altına almaya devam ederken, enflasyon bir rekor daha kırdı.Eurostat veri ajansı'nın verilerine göre para birimi olarak euro kullanan 19 ülkede tüketici fiyatları Mayıs enflasyonu geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 8.1 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarındaki artış nisan ayına göre kıyaslandığında ise yüzde 7.4 oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220429/euro-bolgesinde-yeni-enflasyon-rekoru-yuzde-75-1055951355.html

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euro bölgesi, avrupa, euro, enflasyon