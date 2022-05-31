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Euro Bölgesi'nde enflasyon yine rekor kırdı: Yüzde 8.1
Euro Bölgesi'nde enflasyon yine rekor kırdı: Yüzde 8.1
Euro Bölgesi'ndeki ekonomik duruma ilişkin bugün yayınlanan verilere göre Mayıs ayında enflasyon bir kez daha rekor kırarak 8.1'e yükseldi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T12:34+0300
2022-05-31T12:36+0300
ekonomi
euro bölgesi
avrupa
euro
enflasyon
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Ukrayna'daki kriz ve gıda fiyatları Avrupa'daki ekonomik durumu baskı altına almaya devam ederken, enflasyon bir rekor daha kırdı.Eurostat veri ajansı'nın verilerine göre para birimi olarak euro kullanan 19 ülkede tüketici fiyatları Mayıs enflasyonu geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 8.1 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarındaki artış nisan ayına göre kıyaslandığında ise yüzde 7.4 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220429/euro-bolgesinde-yeni-enflasyon-rekoru-yuzde-75-1055951355.html
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euro bölgesi, avrupa, euro, enflasyon

Euro Bölgesi'nde enflasyon yine rekor kırdı: Yüzde 8.1

12:34 31.05.2022 (güncellendi: 12:36 31.05.2022)
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Euro Bölgesi'ndeki ekonomik duruma ilişkin bugün yayınlanan verilere göre Mayıs ayında enflasyon bir kez daha rekor kırarak 8.1'e yükseldi.
Ukrayna'daki kriz ve gıda fiyatları Avrupa'daki ekonomik durumu baskı altına almaya devam ederken, enflasyon bir rekor daha kırdı.
Eurostat veri ajansı'nın verilerine göre para birimi olarak euro kullanan 19 ülkede tüketici fiyatları Mayıs enflasyonu geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 8.1 artış gösterdi.
Tüketici fiyatlarındaki artış nisan ayına göre kıyaslandığında ise yüzde 7.4 oldu.
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
EKONOMİ
Euro Bölgesi'nde yeni enflasyon rekoru: Yüzde 7.5
29 Nisan, 13:46
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