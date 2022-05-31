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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 3'ü mahrem imam 15... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T09:30+0300
2022-05-31T09:30+0300
2022-05-31T09:30+0300
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kara kuvvetleri
fetö/pdy
ankara
gözaltı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 6'sı muvazzaf, 1'i emekli, 5'i daha önce ilişiği kesilmiş asker ile 3'ü mahrem imam olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 3'ü mahrem imam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 6'sı muvazzaf, 1'i emekli, 5'i daha önce ilişiği kesilmiş asker ile 3'ü mahrem imam olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.