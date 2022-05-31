https://tr.sputniknews.com/20220531/fetonun-kara-kuvvetlerindeki-yapilanmasina-yonelik-sorusturmada-15-gozalti-karari-1056836755.html

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 3'ü mahrem imam 15... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T09:30+0300

2022-05-31T09:30+0300

2022-05-31T09:30+0300

türkiye

fetö

kara kuvvetleri

fetö/pdy

ankara

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406268_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_10bd7d1d5941b640f5281eac34b0c14a.jpg

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 6'sı muvazzaf, 1'i emekli, 5'i daha önce ilişiği kesilmiş asker ile 3'ü mahrem imam olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220529/feto-firarisi-enes-kanter-time-dergisine-yazdi-erdoganin-natoya-zorbalik-etmesine-izin-vermeyin-1056777031.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fetö, kara kuvvetleri, fetö/pdy, ankara, gözaltı