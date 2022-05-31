https://tr.sputniknews.com/20220531/fransada-savcilik-sampiyonlar-ligi-finali-icin-sahte-bilet-sorusturmasi-acti-1056831518.html
Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için 'sahte bilet' soruşturması açtı
Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için 'sahte bilet' soruşturması açtı
Fransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T01:12+0300
2022-05-31T01:12+0300
2022-05-31T01:12+0300
spor
liverpool
real madrid
final
uefa şampiyonlar ligi
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Adli kaynaklara göre, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın suç duyurusunun akabinde Bobigny Savcılığı 'organize dolandırıcılık' gerekçesiyle soruşturma açtı.Soruşturmanın, Liverpool yetkililerinin beyanlarının aksine Fransız otoritelerin 30-40 bin Liverpool taraftarının stada sahte biletlerle girmeye çalıştığına ilişkin iddialarını açıklığa kavuşturması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/uefa-gec-baslayan-sampiyonlar-ligi-finaliyle-ilgili-rapor-hazirliyor-1056828632.html
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liverpool, real madrid, final, uefa şampiyonlar ligi
Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için 'sahte bilet' soruşturması açtı
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Fransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların nedeni olduğu ileri sürülen 'sahte bilet' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
Adli kaynaklara göre, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın suç duyurusunun akabinde Bobigny Savcılığı 'organize dolandırıcılık' gerekçesiyle soruşturma açtı.
Soruşturmanın, Liverpool yetkililerinin beyanlarının aksine Fransız otoritelerin 30-40 bin Liverpool taraftarının stada sahte biletlerle girmeye çalıştığına ilişkin iddialarını açıklığa kavuşturması bekleniyor.