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Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için 'sahte bilet' soruşturması açtı
Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için 'sahte bilet' soruşturması açtı
Fransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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Adli kaynaklara göre, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın suç duyurusunun akabinde Bobigny Savcılığı 'organize dolandırıcılık' gerekçesiyle soruşturma açtı.Soruşturmanın, Liverpool yetkililerinin beyanlarının aksine Fransız otoritelerin 30-40 bin Liverpool taraftarının stada sahte biletlerle girmeye çalıştığına ilişkin iddialarını açıklığa kavuşturması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/uefa-gec-baslayan-sampiyonlar-ligi-finaliyle-ilgili-rapor-hazirliyor-1056828632.html
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liverpool, real madrid, final, uefa şampiyonlar ligi

Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için 'sahte bilet' soruşturması açtı

01:12 31.05.2022
© AAFransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların nedeni olduğu ileri sürülen 'sahte bilet' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
Fransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların nedeni olduğu ileri sürülen 'sahte bilet' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Fransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların nedeni olduğu ileri sürülen 'sahte bilet' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
Adli kaynaklara göre, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın suç duyurusunun akabinde Bobigny Savcılığı 'organize dolandırıcılık' gerekçesiyle soruşturma açtı.
Soruşturmanın, Liverpool yetkililerinin beyanlarının aksine Fransız otoritelerin 30-40 bin Liverpool taraftarının stada sahte biletlerle girmeye çalıştığına ilişkin iddialarını açıklığa kavuşturması bekleniyor.
UEFA, Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan olaylarla ilgili bağımsız bir gözlemciye rapor hazırlatacağını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
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UEFA, geç başlayan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili rapor hazırlıyor
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