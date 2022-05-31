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https://tr.sputniknews.com/20220531/galatada-uzerine-yanici-madde-doken-bir-kisi-kendini-yakmaya-kalkisti-sorusturma-baslatildi-1056859089.html
Galata’da üzerine yanıcı madde döken bir kişi kendini yakmaya kalkıştı: Soruşturma başlatıldı
Galata’da üzerine yanıcı madde döken bir kişi kendini yakmaya kalkıştı: Soruşturma başlatıldı
İstanbul Valiliği, Galata Kulesi yakınında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakma teşebbüsünde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T21:22+0300
2022-05-31T21:22+0300
galata
kendini yakma eylemi
türkiye
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Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P. adlı kişinin üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine devam edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Hayati tehlikesi sürüyorÖte yandan, vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar olan söz konusu kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü, yanındaki poşetten çıkan plastikten orak ve tabletin de muhafaza altına alındığı öğrenildi.
galata
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galata, kendini yakma eylemi

Galata’da üzerine yanıcı madde döken bir kişi kendini yakmaya kalkıştı: Soruşturma başlatıldı

21:22 31.05.2022
© İHAGalata Kulesi Meydanı'nda eline plastik orak alan bir kişi tinerle kendini yaktı
Galata Kulesi Meydanı'nda eline plastik orak alan bir kişi tinerle kendini yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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İstanbul Valiliği, Galata Kulesi yakınında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakma teşebbüsünde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P. adlı kişinin üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine devam edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Öte yandan, vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar olan söz konusu kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü, yanındaki poşetten çıkan plastikten orak ve tabletin de muhafaza altına alındığı öğrenildi.
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