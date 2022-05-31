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https://tr.sputniknews.com/20220531/gayrimenkul-sitelerine-satis-ve-kiralama-bilgilerini-gibe-verme-zorunlulugu-getirildi-1056835679.html
Gayrimenkul sitelerine satış ve kiralama bilgilerini GİB'e verme zorunluluğu getirildi
Gayrimenkul sitelerine satış ve kiralama bilgilerini GİB'e verme zorunluluğu getirildi
Taşınır-taşınmaz alım-satım siteleri, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) sürekli bildirme... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T07:59+0300
2022-05-31T07:59+0300
türkiye
satılık
kiralık
gayrimenkul
resmi gazete
gelir idaresi başkanlığı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içinde gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlere ilişkin olarak GİB'e bildirimde bulunacak. Verilecek bilgiler; hizmetin sağlandığı internet adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini içerecek. GİB, belirlenecek başka bilgileri de isteyebilecek. Bu sitelere ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında GİB'e bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorunda olacaklar. İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacaklar. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1 Ağustos tarihine kadar GİB'e yapacaklar. Tebliğ kapsamında ayrıca bu yükümlülerin halen yayında olan ilanlar ile 31 Mayıs'a kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs'a kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos'a kadar yapmaları gerekiyor
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satılık, kiralık, gayrimenkul, resmi gazete, gelir idaresi başkanlığı

Gayrimenkul sitelerine satış ve kiralama bilgilerini GİB'e verme zorunluluğu getirildi

07:59 31.05.2022
© DHADevre mülk, konut, kapı, anahtar
Devre mülk, konut, kapı, anahtar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© DHA
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Taşınır-taşınmaz alım-satım siteleri, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) sürekli bildirme zorunluluğu getirildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içinde gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlere ilişkin olarak GİB'e bildirimde bulunacak.
Verilecek bilgiler; hizmetin sağlandığı internet adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini içerecek. GİB, belirlenecek başka bilgileri de isteyebilecek.
Bu sitelere ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında GİB'e bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorunda olacaklar. İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacaklar.
Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1 Ağustos tarihine kadar GİB'e yapacaklar.
Tebliğ kapsamında ayrıca bu yükümlülerin halen yayında olan ilanlar ile 31 Mayıs'a kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs'a kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos'a kadar yapmaları gerekiyor
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