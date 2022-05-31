https://tr.sputniknews.com/20220531/gaziantepte-zihinsel-engelli-70-yasindaki-suriyeli-kadina-tekme-atan-sahis-gozaltina-alindi-1056831049.html

Gaziantep'te zihinsel engelli 70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan şahıs gözaltına alındı

Gaziantep'te zihinsel engelli 70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan şahıs gözaltına alındı

Gaziantep'te Suriyeli Leyla Muhammed isimli yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T00:34+0300

2022-05-31T00:34+0300

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gaziantep

kadın

suriyeli

tekme

türkiye

şakir çakır

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darp edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.Zihinsel engelli olduğu tespit edilen 70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Şakir Çakır polis ekiplerince gözaltına alındı.Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda yüzüne tekme atılan kadının Suriyeli Leyla Muhammed olduğu ve tekme atan şahsın fuhuşa teşvik dahil 9 ayrı suç dosyası bulunduğu bilgisini paylaştı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından "70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail Şakir Çakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır" açıklamasında bulundu.

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gaziantep, kadın, suriyeli, tekme, şakir çakır