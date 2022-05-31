https://tr.sputniknews.com/20220531/gazprom-almanya-ve-danimarkanin-sirketlerine-gaz-akisini-yarindan-itibaren-durduruyor-1056855268.html

Gazprom, Almanya ve Danimarka'nın şirketlerine gaz akışını yarından itibaren kesiyor

Gazprom, Almanya ve Danimarka'nın şirketlerine gaz akışını yarından itibaren kesiyor

Rus Gazprom şirketinin ihracat kolu Gazprom Export, 31 Mayıs mesai bitimi itibarıyla Almanya adına ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen Shell Energy Europe... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T19:12+0300

2022-05-31T19:12+0300

2022-05-31T19:18+0300

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Gazprom Export, "Danimarkalı Orsted şirketi, tedarik edilen gaz karşılığında rubleyle ödeme yapma niyetinde olmadığını bildirdi. Shell Energy Europe Limited de, Almanya'ya gaz tedarikini öngören sözleşme kapsamında rubleyle ödeme yapma niyetinde değil" ifadelerini kullandı.Gazprom'un her iki şirketten Nisan ayındaki tedariklerin ödemesini bugün mesai bitimi itibarıyla alamadığını kaydeden şirket, bundan dolayı Shell Energy Europe Limited ile Orsted şirketlerine gaz tedarikinin yarından itibaren kesileceğinin altını çizdi.Shell Energy Europe Limited ile Gazprom arasındaki anlaşma, yılda 1.2 milyar metreküp gaz tedarikini öngörüyor.Danimarka, Rusya'dan yılda yaklaşık 1.9 milyar metreküp gaz satın alıyor.Gazprom, rubleyle ödeme alamaması nedeniyle bu sabahtan itibaren Hollanda'ya gaz akışını da durdurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220530/hollanda-ve-danimarka-rus-gazi-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddetti-1056820748.html

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