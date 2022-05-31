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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/gazprom-almanya-ve-danimarkanin-sirketlerine-gaz-akisini-yarindan-itibaren-durduruyor-1056855268.html
Gazprom, Almanya ve Danimarka'nın şirketlerine gaz akışını yarından itibaren kesiyor
Gazprom, Almanya ve Danimarka'nın şirketlerine gaz akışını yarından itibaren kesiyor
Rus Gazprom şirketinin ihracat kolu Gazprom Export, 31 Mayıs mesai bitimi itibarıyla Almanya adına ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen Shell Energy Europe... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T19:12+0300
2022-05-31T19:18+0300
gazprom
gaz
rus
ukrayna krizi
almanya
danimarka
shell
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Gazprom Export, "Danimarkalı Orsted şirketi, tedarik edilen gaz karşılığında rubleyle ödeme yapma niyetinde olmadığını bildirdi. Shell Energy Europe Limited de, Almanya'ya gaz tedarikini öngören sözleşme kapsamında rubleyle ödeme yapma niyetinde değil" ifadelerini kullandı.Gazprom'un her iki şirketten Nisan ayındaki tedariklerin ödemesini bugün mesai bitimi itibarıyla alamadığını kaydeden şirket, bundan dolayı Shell Energy Europe Limited ile Orsted şirketlerine gaz tedarikinin yarından itibaren kesileceğinin altını çizdi.Shell Energy Europe Limited ile Gazprom arasındaki anlaşma, yılda 1.2 milyar metreküp gaz tedarikini öngörüyor.Danimarka, Rusya'dan yılda yaklaşık 1.9 milyar metreküp gaz satın alıyor.Gazprom, rubleyle ödeme alamaması nedeniyle bu sabahtan itibaren Hollanda'ya gaz akışını da durdurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220530/hollanda-ve-danimarka-rus-gazi-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddetti-1056820748.html
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gazprom, gaz, rus, almanya, danimarka, shell

Gazprom, Almanya ve Danimarka'nın şirketlerine gaz akışını yarından itibaren kesiyor

19:12 31.05.2022 (güncellendi: 19:18 31.05.2022)
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Rus Gazprom şirketinin ihracat kolu Gazprom Export, 31 Mayıs mesai bitimi itibarıyla Almanya adına ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen Shell Energy Europe Limited ile Danimarkalı Orsted şirketlerine gaz sevkiyatının yarından itibaren kesileceğini belirtti.
Gazprom Export, "Danimarkalı Orsted şirketi, tedarik edilen gaz karşılığında rubleyle ödeme yapma niyetinde olmadığını bildirdi. Shell Energy Europe Limited de, Almanya'ya gaz tedarikini öngören sözleşme kapsamında rubleyle ödeme yapma niyetinde değil" ifadelerini kullandı.

Gazprom'un her iki şirketten Nisan ayındaki tedariklerin ödemesini bugün mesai bitimi itibarıyla alamadığını kaydeden şirket, bundan dolayı Shell Energy Europe Limited ile Orsted şirketlerine gaz tedarikinin yarından itibaren kesileceğinin altını çizdi.

Shell Energy Europe Limited ile Gazprom arasındaki anlaşma, yılda 1.2 milyar metreküp gaz tedarikini öngörüyor.

Danimarka, Rusya'dan yılda yaklaşık 1.9 milyar metreküp gaz satın alıyor.
Gazprom, rubleyle ödeme alamaması nedeniyle bu sabahtan itibaren Hollanda'ya gaz akışını da durdurmuştu.
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
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