Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti
20:07 31.05.2022 (güncellendi: 20:10 31.05.2022)
© AATaksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis
© AA
Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine Taksim Makina Mühendisleri Odası önünde toplanan ve Gezi Parrkı’nda anma yapmak isteyen gruba polisin müdahale ettiği belşrtildi.
Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine Taksim Makina Mühendisleri önünde çok sayıda kişi toplandı.
Gazete Duvar'ın haberine göre polise ‘bariyerleri açın’ çağrısı yapan Taksim Dayanışması, "Bugün hep bir arada Gezi'ye güç veren tüm kurumlar adına Gezi'de kaybettiğimiz canların aileleri ile birlikte burada anmamızı yapmak istiyoruz. Bariyerleri açın. 9 yıldır adalet istiyoruz. 9 yıldır adalet diye haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.
#Gezi’nin 9. yılında #GeziHerYerde #GeziİçinAdalet diyerek bir aradayız! pic.twitter.com/osnissTeR3— Taksim Dayanışması (@taksimdayanisma) May 31, 2022
Yaşanan arbedenin ardından polis göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi biber gazından etkilendi.
Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümünde Ali İsmail'in, Berkin'in inadını kuşanarak Taksim'e çıktık!— TİP'li Öğrenciler (@TipliOgrenciler) May 31, 2022
Karanlığa inat, Gezi'yi yaşat! #Gezi9Yaşında pic.twitter.com/ELQg9xs6jS
Flash Haber TV editörleri Sevda Doğan, Dilan Polat, Derin Aydoğdu İstiklal Caddesi’nde gözaltına alındı.
🔴 Flash Haber TV editörleri Sevda Doğan, Dilan Polat, Derin Aydoğdu İstiklal Caddesi’nde gözaltına alındı.#Gezi9Yaşında #dokuz8/@GokhanBicici pic.twitter.com/DLLeOddA5H— dokuz8haber (@dokuz8haber) May 31, 2022