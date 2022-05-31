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Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti
Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti
Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine Taksim Makina Mühendisleri Odası önünde toplanan ve Gezi Parrkı’nda anma yapmak... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
gezi parkı
taksim
polis
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Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine Taksim Makina Mühendisleri önünde çok sayıda kişi toplandı. Gazete Duvar'ın haberine göre polise ‘bariyerleri açın’ çağrısı yapan Taksim Dayanışması, "Bugün hep bir arada Gezi'ye güç veren tüm kurumlar adına Gezi'de kaybettiğimiz canların aileleri ile birlikte burada anmamızı yapmak istiyoruz. Bariyerleri açın. 9 yıldır adalet istiyoruz. 9 yıldır adalet diye haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.Yaşanan arbedenin ardından polis göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. Flash Haber TV editörleri Sevda Doğan, Dilan Polat, Derin Aydoğdu İstiklal Caddesi’nde gözaltına alındı.
türkiye
taksim
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gezi parkı, taksim, polis

Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti

20:07 31.05.2022 (güncellendi: 20:10 31.05.2022)
© AATaksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis
Taksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine Taksim Makina Mühendisleri Odası önünde toplanan ve Gezi Parrkı’nda anma yapmak isteyen gruba polisin müdahale ettiği belşrtildi.
Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine Taksim Makina Mühendisleri önünde çok sayıda kişi toplandı.
Gazete Duvar'ın haberine göre polise ‘bariyerleri açın’ çağrısı yapan Taksim Dayanışması, "Bugün hep bir arada Gezi'ye güç veren tüm kurumlar adına Gezi'de kaybettiğimiz canların aileleri ile birlikte burada anmamızı yapmak istiyoruz. Bariyerleri açın. 9 yıldır adalet istiyoruz. 9 yıldır adalet diye haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaşanan arbedenin ardından polis göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi biber gazından etkilendi.
Flash Haber TV editörleri Sevda Doğan, Dilan Polat, Derin Aydoğdu İstiklal Caddesi’nde gözaltına alındı.
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