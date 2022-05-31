https://tr.sputniknews.com/20220531/gezi-parkinda-duzenlenmek-istenen-anmaya-polis-engeli-1056857055.html

Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti

Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine Taksim Makina Mühendisleri Odası önünde toplanan ve Gezi Parrkı’nda anma yapmak... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T20:07+0300

2022-05-31T20:07+0300

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türkiye

gezi parkı

taksim

polis

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Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine Taksim Makina Mühendisleri önünde çok sayıda kişi toplandı. Gazete Duvar'ın haberine göre polise ‘bariyerleri açın’ çağrısı yapan Taksim Dayanışması, "Bugün hep bir arada Gezi'ye güç veren tüm kurumlar adına Gezi'de kaybettiğimiz canların aileleri ile birlikte burada anmamızı yapmak istiyoruz. Bariyerleri açın. 9 yıldır adalet istiyoruz. 9 yıldır adalet diye haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.Yaşanan arbedenin ardından polis göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. Flash Haber TV editörleri Sevda Doğan, Dilan Polat, Derin Aydoğdu İstiklal Caddesi’nde gözaltına alındı.

türkiye

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gezi parkı, taksim, polis