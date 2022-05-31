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Global Times: NATO ‘çıkarlar fuarına’ dönüştü
Global Times: NATO ‘çıkarlar fuarına’ dönüştü
Şanghay Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi'nden Gao Jian, Global Times gazetesine demecinde ABD ve diğer NATO üyelerinin görünmez bir savaş durumunda... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T20:53+0300
2022-05-31T20:53+0300
2022-05-31T20:54+0300
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İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talepleri ile ilgili gelişmelere dikkat çeken Global Times gazetesi, İskandinav ülkelerinin ittifaka katılmalarının PKK mensuplarının iadesini ve silah satışlarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen Türkiye’nin pozisyonundan dolayı neredeyse imkansız hale geldiğini yazdı.Haberde aynı zamanda Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in, Zagreb’in Stockholm ve Helsinki’nin NATO üyeliğini kabul etmesi için Bosna Hersek’teki Hırvatlara eşit hakların tanınmasını talep ettiğine dikkat çekildi.Zagreb ve Ankara’nın kendi çıkarları doğrultusunda ittifaktan yararlanmaya karar verdikleri ifade edilen yazıda, fakat diğer yandan ABD'nin de buna benzer şekilde davrandığı, bunun nedeninin NATO’nun tüm üyelerin çıkarlarını tatmin edememesi olduğu vurgulandı.Gazeteye demeç veren Gao Jian ise NATO'nun, katılımcılarının kendi hedeflerine ulaşmak için ABD hegemonyasına karşı mücadele ettiği ‘çıkarlar fuarına’ dönüştüğünü dile getirdi.“NATO üyelerinin çoğalması, ittifak içindeki fikir birliğini daha da zayıflatacak. Farklı üyeler tarafından farklı çıkarlar nedeniyle yapılan anlaşmalar NATO'ya istikrarsızlık getirecek” vurgusunu yapan Jian, ittifakın gelecekte kendisinin uğraşmak zorunda kalacağı zorluklar yaratacağını sözlerine ekledi.
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şanghay, nato, finlandiya, isveç, pkk, global times, hıravistan, zoran milanovic
Global Times: NATO ‘çıkarlar fuarına’ dönüştü
20:53 31.05.2022 (güncellendi: 20:54 31.05.2022) Abone ol
Şanghay Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi'nden Gao Jian, Global Times gazetesine demecinde ABD ve diğer NATO üyelerinin görünmez bir savaş durumunda olduklarından ittifakın bir ‘çıkarlar fuarına’ dönüştüğünü söyledi.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talepleri ile ilgili gelişmelere dikkat çeken Global Times gazetesi, İskandinav ülkelerinin ittifaka katılmalarının PKK mensuplarının iadesini ve silah satışlarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen Türkiye’nin pozisyonundan dolayı neredeyse imkansız hale geldiğini yazdı.
Haberde aynı zamanda Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in, Zagreb’in Stockholm ve Helsinki’nin NATO üyeliğini kabul etmesi için Bosna Hersek’teki Hırvatlara eşit hakların tanınmasını talep ettiğine dikkat çekildi.
Zagreb ve Ankara’nın kendi çıkarları doğrultusunda ittifaktan yararlanmaya karar verdikleri ifade edilen yazıda, fakat diğer yandan ABD'nin de buna benzer şekilde davrandığı, bunun nedeninin NATO’nun tüm üyelerin çıkarlarını tatmin edememesi olduğu vurgulandı.
Gazeteye demeç veren Gao Jian ise NATO'nun, katılımcılarının kendi hedeflerine ulaşmak için ABD hegemonyasına karşı mücadele ettiği ‘çıkarlar fuarına’ dönüştüğünü dile getirdi.
“NATO üyelerinin çoğalması, ittifak içindeki fikir birliğini daha da zayıflatacak. Farklı üyeler tarafından farklı çıkarlar nedeniyle yapılan anlaşmalar NATO'ya istikrarsızlık getirecek” vurgusunu yapan Jian, ittifakın gelecekte kendisinin uğraşmak zorunda kalacağı zorluklar yaratacağını sözlerine ekledi.