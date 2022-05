https://tr.sputniknews.com/20220531/guney-koreli-bts-grubu-asyalilara-yonelik-nefret-suclarini-konusmak-icin-beyaz-sarayda-1056842696.html

Güney Koreli BTS grubu Asyalılara yönelik nefret suçlarını konuşmak için Beyaz Saray'da

Güney Koreli BTS grubu Asyalılara yönelik nefret suçlarını konuşmak için Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Biden, Asyalılara nefret söylemini görüşmek için BTS'i desteğe çağırdı. Kültür diplomasisi denince ilk akla gelen ülkelerden Güney Kore'nin dünyaya...

Asya'da 'uluslararası düzeni değiştirme niyeti ve gücü olan tek ülke' olarak nitelediği Çin'i yalnız bırakma çabalarını artıran ABD Başkanı Joe Biden, bu bölgeyle ilgili olarak deyim yerindeyse bütün tuşlara basıyor. Ülkede siyah vatandaşlarla birlikte ırkçılıktan en çok nasibini alan kesim olan Asya kökenlilerin de kalbini kazanmak isteyen Biden'ın, başkanlık koltuğuna oturmasından beri bir ilk niteliğinde olan ve bölgedeki yakın müttefikleri Güney Kore ile Japonya'yı kapsayan turdan dönüşünde yaptığı ilk şeylerden biri de bu doğrultuda Beyaz Saray'da sürpriz bir misafir ağırlamak oldu. Dünyanın en büyük müzikli gruplarından Güney Koreli BTS, ABD'deki Asya kökenlilerin daha çok temsil edilmesi ve Asyalılara yönelik nefret suçu ve dezenformasyon gündemiyle Beyaz Saray'da Biden ile bir araya geldi.Biden görüşmesi öncesi Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ile kameralar karşısına geçen BTS üyeleri kısa kısa Korece açıklamalarda bulundu. Asyalılara yönelik nefret söylemine değinen üyelerden Min Yoongi farklı olmanın yanlış bir şey olmadığını ve eşitliğin farklılıkları kucaklayacak başlayacağının altını çizdi. Jeon Jungkook da Güney Koreli sanatçıların müziğinin bu kadar insana ulaşıyor olmasına hâlâ şaşırdıkların müziğin tüm dil ve kültür engellerini aştığını vurguladı. Park Jimin nefret suçlarındaki artışın kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi. Kim Taehyung da herkesin başından farklı farklı olaylar geçtiğini hatırlatıp her bireyin değerli olduğuna, karşılıklı saygı ve anlayışın önemine vurgu yaptı. 10 Haziran'da yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan BTS Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung ve Jeon Jungkook olmak üzere yedi üyeden oluşuyor. Dijital platformlardaki dinlenmelerinin yanı sıra fiziksel albüm satışları ve konserler açısından da rekorları elinde tutan BTS'e diplomatik temaslarda başvurulması ise tesadüf ve salt rakamsal başarıdan dolayı değil. Kendi ülkelerinde kültür madalyasına layık görülen, geçen yıl 'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi' seçilen ve diplomatik pasaport kullanmaya hak kazanan, bu kapsamda eski başkan Moon Jae-in ile birçok etkinliğe katılan BTS'in bu katkılarından dolayı zorunlu askerlik yasasında esnekliğe gidilmesi dahi gündemde. Kendi 'Love Yourself' (Kendini Sev) albüm serilerinden hareketle UNICEF'le birlikte çocuk ve gençler için 'Love Myself' adlı bir kampanya yürüten ve üç kez BM kürsüsünden gençlere seslenen BTS, koronavirüsün Çin'den çıktığı söylemi sebebiyle özellikle geçen yıl tavan yapan Asyalı karşıtlığına dair duruşunu da belli etmişti. Kendileri de çok defa dış görünüşleri ve yaptıkları müzik nedeniyle ırkçılığa maruz kalan ve hakaret işiten BTS üyeleri, ABD Atlanta'da geçen yıl üç masaj salonunda altısı Asyalı sekiz kişinin öldürülmesi sonrası Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada saldırıları kınayıp kendi maruz kaldıklarından örnekler verdi. George Floyd cinayeti sonrası yeniden alevlenen ırkçılık karşıtı harekete destek veren sanatçılar arasında da BTS adı vardı. Grup ve bağlı olduğu şirket HYBE, 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine sessiz sedasız 1 milyon dolar bağışladı. BTS aynı zamanda 'Dear Class of 2020' etkinliğinde eski ABD Başkanı Barack Obama, eski First Lady Michelle Obama, eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve şarkıcı Lady Gaga, Beyonce, Alicia Keys gibi isimlerle birlikte konuşmacılar arasında yer aldı.

