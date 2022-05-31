https://tr.sputniknews.com/20220531/hurmaci-ciftine-karsilikli-yaralamadan-1-yil-6-ay-hapis-talebi-1056847975.html

Hurmacı çiftine karşılıklı 'yaralama'dan 1 yıl 6 ay hapis talebi

Hurmacı çiftine karşılıklı 'yaralama'dan 1 yıl 6 ay hapis talebi

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı hakim karşısına çıktı. Özer Hurmacı, "Karşı taraf başından beri beni yeterince karaladı. Mağdur olan benim" derken; Mihriban... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T14:44+0300

2022-05-31T14:44+0300

2022-05-31T14:58+0300

türkiye

özer hurmacı

mihriban hurmacı

dava

darp

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İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, karşılıklı şikayetçi oldukları için ‘müşteki-sanık’ sıfatı bulunan Mihriban Hurmacı ve futbolcu Özer Hurmacı avukatlarıyla katıldılar. Özer Hurmacı kimlik sorgusunda, 3 çocuklu olduğunu ve boşanma arifesinde olduğunu belirterek "17 sene futbol oynadım. Evim var. Yine bana ait, eşimin yaşadığı ev var. 5 tane gayrimenkulum var" dedi. Mihriban Hurmacı ise "Ev bana ait" diyerek itirazda bulundu. Mihriban Hurmacı ise çalışmadığını belirterek "Anneyim ben çalışmıyorum. Kendi evimde oturuyorum. Aylık gelirim yok" diye konuştu.‘Telefonumu görüp kıskançlık krizine girdi’Daha sonra ifadesi sorulan Özer Hurmacı, "Üç tane çocuğumun annesinin tabii ceza almasını istemem. Mihriban Hanım telefonumu görüp kıskançlık krizine girdi. Küfretti, tokat attı. Parmağımı ısırdı, dikiş atıldı. Çok konuşmak istemiyorum çünkü basına çıkıyor hemen. Daha önce anlattığım gibi oldu. Üç tane çocuğum büyüyünce bunları okuyacak okumalarını istemiyorum. Sadece kendimi savundum. Kesinlikle darbetmedim. Onu kendimden uzaklaştırırken telefon yüzüne geldi" şeklinde konuştu. Avukatı Esennur Ezgi de "Müvekkilimin parmağında üç dikişi var suçlamaları kabul etmiyoruz. Beraatını istiyoruz" dedi.‘Telefonla yüzüme vurdu’Mihriban Hurmacı ise ifadesinde şunları kaydetti:Özer Hurmacı'nın bu ifadelere gülmesi üzerine hakim duruşma düzenini bozmaması uyarısında bulundu.Mihriban Hurmacı'nın avukatı Serkan Toper de kadına şiddet konusunda çok talihsiz bir süreç yaşandığını belirterek Mihriban Hurmacı'nın dayak yedikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı kanlı fotoğraflarını elinde tutarak "Aldatılan sonra şiddete maruz kalan, tek başına yaşayan bir kadından bahsediyoruz. Müvekkilim hakaret ve tehditte bulunmamıştır. Darbeye maruz kalmıştır. Özer Hurmacı'nın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.Savcı mütalaasını açıkladıDuruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mihriban Hurmacı'nın hakaret ve tehdit suçundan, Özer Hurmacı'nın ise tehdit suçundan delil yetersizliğinden beraatini talep etti. Savcı, tarafların "'Eşe karşı basit yaralama' suçundan ise 6'şar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapislerini talep etti.Mütalaa üzerine söz verilen Özer Hurmacı, "Karşı taraf olayı dramatize etmeye çalışıyor. Karşı taraf başından beri beni yeterince karaladı. Mağdur olan benim. Ceza almasını istemem ama durum böyle maalesef" dedi.‘Bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım, çocuklarımın gözü önünde oldu’Mihriban Hurmacı ise "Kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım, çocuklarımın gözü önünde oldu. Üstü başı beyaz elbisesi kan oldu. Yaşadığım olay tıbbi raporlara göre basit olabilir, ama bana göre basit değil. Bende travma oldu. Aylarca psikoloğa gittim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Taraf avukatları mütalaaya karşı süre talep etti. Mahkeme, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.‘Dramatize edilen bir olay var’Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Özer Hurmacı, "Bu tarz durumlar hoş değil. Maalesef böyle bir abartılı, dramatize edilen bir olay var. Söylenecek bir şey yok. Tabii çocuklarımın annesinin de ceza almasını istemem. O yüzden de çocuklarımı düşünerekten konuşmak istemiyorum, çünkü büyüyünce bunu okuyacaklar. Ben onlara sadece sevgiyi, saygıyı, hayatta doğru olmayı öğretmeye çalışan bir babayım. O yüzden böyle de devam edeceğim" dedi.Ne olmuştu?Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı ‘müşteki-şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi. İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın eşe karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise eşe karşı basit yaralama ve tehdit suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

https://tr.sputniknews.com/20220217/futbolcu-ozer-hurmaciya-3-yil-6-ay-mihriban-hurmaciya--5-yil-6-aya-kadar-hapis-talebi-1053947578.html

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özer hurmacı, mihriban hurmacı, dava, darp