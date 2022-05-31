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Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan 'kasımda erken seçim' için ne dedi?
Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan 'kasımda erken seçim' için ne dedi?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin erkem seçim olmasını beklediği kasım ayında seçim konusunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sorduğunu ve "erken... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T08:43+0300
2022-05-31T08:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
seçim
erken seçim
kasım
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Muhalefet kulislerinde bir süredir kasımda erken seçim yapılacağı konuşuluyor. Hürriyet yazarı Selvi, Azerbaycan ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyu sorduğunu aktardı. Selvi, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:"Azerbaycan gezisi dönüşü veda ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefetin kasımda erken seçim iddialarını sordum.Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. 'Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında' dedi.Ardından ekledi, 'İnşallah hayırlı olacak'.Erdoğan’a bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce, kasımda erken seçim konusunu AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum.'Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. Seçimler 2023 haziranında' demişti."
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recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, seçim, erken seçim, kasım

Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan 'kasımda erken seçim' için ne dedi?

08:43 31.05.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin erkem seçim olmasını beklediği kasım ayında seçim konusunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sorduğunu ve "erken seçim yok" yanıtı aldığını söyledi.
Muhalefet kulislerinde bir süredir kasımda erken seçim yapılacağı konuşuluyor. Hürriyet yazarı Selvi, Azerbaycan ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyu sorduğunu aktardı.
Selvi, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan gezisi dönüşü veda ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefetin kasımda erken seçim iddialarını sordum.
Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. 'Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında' dedi.
Ardından ekledi, 'İnşallah hayırlı olacak'.
Erdoğan’a bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce, kasımda erken seçim konusunu AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum.
'Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. Seçimler 2023 haziranında' demişti."
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