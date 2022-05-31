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İçişleri Bakanı Soylu: Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:01+0300
2022-05-31T13:01+0300
politika
süleyman soylu
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde Boğaz Köprüsü'ne 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı bir pankart astı.Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik yaşandı.Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/tipli-vekillerden-koprude-gezi-eylemi-1056840451.html
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süleyman soylu

İçişleri Bakanı Soylu: Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz

13:01 31.05.2022
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan pankartı söken polisleri ödüllendirdiklerini açıklayarak, "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz" dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde Boğaz Köprüsü'ne 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı bir pankart astı.
Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik yaşandı.
TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
TÜRKİYE
TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi
11:44
Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
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