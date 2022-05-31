https://tr.sputniknews.com/20220531/icisleri-bakani-soylu-bu-polis-arkadaslarimi-gorevlerini-yapmalari-munasebetiyle-odullendiriyoruz-1056843568.html
İçişleri Bakanı Soylu: Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T13:01+0300
2022-05-31T13:01+0300
2022-05-31T13:01+0300
politika
süleyman soylu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056491293_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4570d4dbb7849ecde5854469e6b5761f.jpg
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde Boğaz Köprüsü'ne 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı bir pankart astı.Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik yaşandı.Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/tipli-vekillerden-koprude-gezi-eylemi-1056840451.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056491293_93:0:1200:830_1920x0_80_0_0_f27fca175855f5427d0d3226cc779c19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu
İçişleri Bakanı Soylu: Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan pankartı söken polisleri ödüllendirdiklerini açıklayarak, "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz" dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde Boğaz Köprüsü'ne 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı bir pankart astı.
Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik yaşandı.
Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.