https://tr.sputniknews.com/20220531/icisleri-bakani-soylu-bu-polis-arkadaslarimi-gorevlerini-yapmalari-munasebetiyle-odullendiriyoruz-1056843568.html

İçişleri Bakanı Soylu: Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T13:01+0300

2022-05-31T13:01+0300

2022-05-31T13:01+0300

politika

süleyman soylu

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı protestolarının dokuzuncu yıldönümünde Boğaz Köprüsü'ne 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı bir pankart astı.Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik yaşandı.Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220531/tipli-vekillerden-koprude-gezi-eylemi-1056840451.html

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süleyman soylu