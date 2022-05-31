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İçişleri'nden genelge: Yarından itibaren Türkiye'ye girişlerde Kovid-19 test sonucu aranmayacak
İçişleri'nden genelge: Yarından itibaren Türkiye'ye girişlerde Kovid-19 test sonucu aranmayacak
1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından Türkiye'ye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T23:46+0300
2022-05-31T23:51+0300
koronavirüs
türkiye
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
ülke
giriş
pcr
test
genelge
içişleri bakanlığı
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Türkiye İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.Genelgede Kovid­-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Bu kapsamda koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220530/icisleri-bakanligindan-maske-genelgesi-1056814367.html
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türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, ülke, giriş, pcr, test, genelge, içişleri bakanlığı

İçişleri'nden genelge: Yarından itibaren Türkiye'ye girişlerde Kovid-19 test sonucu aranmayacak

23:46 31.05.2022 (güncellendi: 23:51 31.05.2022)
© DHAPCR Test Merkezi - İstanbul havalimanı
PCR Test Merkezi - İstanbul havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© DHA
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1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından Türkiye'ye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.
Türkiye İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.

Genelgede Kovid­-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu kapsamda koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.
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