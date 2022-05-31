https://tr.sputniknews.com/20220531/icislerinden-genelge-yarindan-itibaren-turkiyeye-girislerde-kovid-19-test-sonucu-aranmayacak-1056863108.html

İçişleri'nden genelge: Yarından itibaren Türkiye'ye girişlerde Kovid-19 test sonucu aranmayacak

İçişleri'nden genelge: Yarından itibaren Türkiye'ye girişlerde Kovid-19 test sonucu aranmayacak

1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından Türkiye'ye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T23:46+0300

2022-05-31T23:46+0300

2022-05-31T23:51+0300

koronavirüs

türkiye

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

ülke

giriş

pcr

test

genelge

içişleri bakanlığı

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Türkiye İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.Genelgede Kovid­-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Bu kapsamda koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220530/icisleri-bakanligindan-maske-genelgesi-1056814367.html

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