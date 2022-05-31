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İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 179'a çıktı
İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 179'a çıktı
İngiltere'de yeni 71 maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T01:21+0300
2022-05-31T01:21+0300
dünya
ingiltere
maymun çiçeği virüsü
vaka
vaka sayısı
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın açıklamasında, yeni 71 maymun çiçeği vakasıyla beraber toplam vaka sayısının 179'a çıktığı ifade edildi.Virüsün genellikle insanlar arasında kolayca yayılmadığı, ancak kişiden kişiye yakın temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin kullandığı giysiler, yatak takımları veya mutfak eşyalarıyla bulaşabileceği vurgulandı.İngiltere nüfusu için riskin düşük olmayı sürdürdüğü ifade edilirken, halktan olağan dışı deri döküntülere veya yaralara dikkat etmeleri istendi. Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/dso-maymun-cicegi-virusunun-yeni-bir-salgina-donmesini-ongormuyor-1056827336.html
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ingiltere, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı

İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 179'a çıktı

01:21 31.05.2022
© DHAmaymun çiçeği
maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© DHA
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İngiltere'de yeni 71 maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın açıklamasında, yeni 71 maymun çiçeği vakasıyla beraber toplam vaka sayısının 179'a çıktığı ifade edildi.
Virüsün genellikle insanlar arasında kolayca yayılmadığı, ancak kişiden kişiye yakın temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin kullandığı giysiler, yatak takımları veya mutfak eşyalarıyla bulaşabileceği vurgulandı.
İngiltere nüfusu için riskin düşük olmayı sürdürdüğü ifade edilirken, halktan olağan dışı deri döküntülere veya yaralara dikkat etmeleri istendi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
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