https://tr.sputniknews.com/20220531/ingilterede-maymun-cicegi-vaka-sayisi-179a-cikti-1056832182.html

İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 179'a çıktı

İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 179'a çıktı

İngiltere'de yeni 71 maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T01:21+0300

2022-05-31T01:21+0300

2022-05-31T01:21+0300

dünya

ingiltere

maymun çiçeği virüsü

vaka

vaka sayısı

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın açıklamasında, yeni 71 maymun çiçeği vakasıyla beraber toplam vaka sayısının 179'a çıktığı ifade edildi.Virüsün genellikle insanlar arasında kolayca yayılmadığı, ancak kişiden kişiye yakın temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin kullandığı giysiler, yatak takımları veya mutfak eşyalarıyla bulaşabileceği vurgulandı.İngiltere nüfusu için riskin düşük olmayı sürdürdüğü ifade edilirken, halktan olağan dışı deri döküntülere veya yaralara dikkat etmeleri istendi. Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220530/dso-maymun-cicegi-virusunun-yeni-bir-salgina-donmesini-ongormuyor-1056827336.html

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ingiltere, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı