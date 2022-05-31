https://tr.sputniknews.com/20220531/insaat-iscileri-cami-kubbesinden-dustu-1-olu-1-yarali--1056854247.html

İnşaat işçileri cami kubbesinden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İnşaat işçileri cami kubbesinden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen iki inşaat ustasından biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T18:04+0300

2022-05-31T18:04+0300

2022-05-31T18:04+0300

yaşam

uşak

cami

inşaat işçisi

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Uşak'ın Banaz ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde öğle saatlerinde iddiaya göre; tamirat için çıktıkları kubbede dengesini kaybeden inşaat ustası Mehmet Çelebi (59) zemine, diğer usta Ahmet Çelik (62) ise caminin çatısına düştü.İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı iki inşaat ustası, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan işçilerden Mehmet Çelebi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Ahmet Çelik'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

uşak

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uşak, cami, inşaat işçisi