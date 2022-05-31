https://tr.sputniknews.com/20220531/iskiden-baraj-ve-gollerde-suya-girenler-icin-uyari-1056842560.html
İSKİ'den baraj ve göllerde suya girenler için uyarı
İSKİ'den baraj ve göllerde suya girenler için uyarı
İSKİ'den yapılan açıklamada “Havaların ısınması ile birlikte barajlar ve göllere serinlemek amacıyla girildiği gözlemlenmektedir. Türkiye’de yılda ortalama 900... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T12:25+0300
2022-05-31T12:25+0300
2022-05-31T12:29+0300
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
türkiye
boğulma
uyarı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) sıcakların artması ile birlikte meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı İstanbulluları uyardı. İSKİ'den yapılan açıklamada “Baraj, göl ve göletler özellikleri itibarıyla yüzmek için elverişli değildir. Tatlı suların kaldırma kuvveti, denizlere göre oldukça düşüktür. Bu sebeple buralarda yüzmek, denizlere göre çok daha zordur. Baraj ve göllerin tabanlarının balçık olması, boğulma riskini daha da arttırmaktadır” denildi.Göl alanlarının geniş olmasının; izlenmesine ve etrafının çevrilmesine imkan vermediğine dikkat çekilerek “Can kayıplarının ve buna benzer talihsiz olayların yaşanmaması için idaremiz bilgilendirici tabelaların yanı sıra basın yayın organları ve dijital mecralar vasıtasıyla İstanbullara gerekli uyarılarda bulunmaktadır. Ancak yine de üzücü hadiselerin yaşanmaması adına, ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklarını bilinçlendirmeleri büyük önem arz etmektedir. Can güvenliği açısından baraj ve göllere girilmemelidir” çağrısı yapıldı.
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), boğulma, uyarı
İSKİ'den baraj ve göllerde suya girenler için uyarı
12:25 31.05.2022 (güncellendi: 12:29 31.05.2022) Abone ol
İSKİ'den yapılan açıklamada “Havaların ısınması ile birlikte barajlar ve göllere serinlemek amacıyla girildiği gözlemlenmektedir. Türkiye’de yılda ortalama 900 boğulma hadisesi yaşanmakta, bunun da ortalama 250'si tatlı su kaynaklarında meydana gelmektedir. Göllere girmek tehlikelidir” uyarısı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) sıcakların artması ile birlikte meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı İstanbulluları uyardı.
İSKİ'den yapılan açıklamada “Baraj, göl ve göletler özellikleri itibarıyla yüzmek için elverişli değildir. Tatlı suların kaldırma kuvveti, denizlere göre oldukça düşüktür. Bu sebeple buralarda yüzmek, denizlere göre çok daha zordur. Baraj ve göllerin tabanlarının balçık olması, boğulma riskini daha da arttırmaktadır” denildi.
Göl alanlarının geniş olmasının; izlenmesine ve etrafının çevrilmesine imkan vermediğine dikkat çekilerek “Can kayıplarının ve buna benzer talihsiz olayların yaşanmaması için idaremiz bilgilendirici tabelaların yanı sıra basın yayın organları ve dijital mecralar vasıtasıyla İstanbullara gerekli uyarılarda bulunmaktadır. Ancak yine de üzücü hadiselerin yaşanmaması adına, ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklarını bilinçlendirmeleri büyük önem arz etmektedir. Can güvenliği açısından baraj ve göllere girilmemelidir” çağrısı yapıldı.