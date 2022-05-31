https://tr.sputniknews.com/20220531/istanbul-valiliginden-bebek-sahilindeki-goruntulerle-ilgili-aciklama-savcilik-sorgulari-suruyor-1056847615.html

İstanbul Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere savcılık soruşturma başlattı, 2 şüpheli gözaltında

İstanbul Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere savcılık soruşturma başlattı, 2 şüpheli gözaltında

İstanbul Valiliği, Bebek sahilinde çekilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve savcılık sorgularının... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T14:29+0300

2022-05-31T14:29+0300

2022-05-31T14:56+0300

türkiye

türkiye

bebek

istanbul valiliği

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Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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türkiye, bebek, istanbul valiliği