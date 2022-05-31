https://tr.sputniknews.com/20220531/istanbul-valiliginden-bebek-sahilindeki-goruntulerle-ilgili-aciklama-savcilik-sorgulari-suruyor-1056847615.html
İstanbul Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere savcılık soruşturma başlattı, 2 şüpheli gözaltında
İstanbul Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere savcılık soruşturma başlattı, 2 şüpheli gözaltında
İstanbul Valiliği, Bebek sahilinde çekilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve savcılık sorgularının... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T14:29+0300
2022-05-31T14:29+0300
2022-05-31T14:56+0300
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Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
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İstanbul Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere savcılık soruşturma başlattı, 2 şüpheli gözaltında
14:29 31.05.2022 (güncellendi: 14:56 31.05.2022) Abone ol
İstanbul Valiliği, Bebek sahilinde çekilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve savcılık sorgularının sürdüğünü açıkladı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Valilik zanlılardan birinin 11, diğerinin de 8 suç kaydı bulunduğunu açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.