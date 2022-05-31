https://tr.sputniknews.com/20220531/istanbulda-pazar-gunu-mayis-ayi-sicaklik-rekoru-kirildi-1056842427.html

İstanbul'da Pazar günü Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da Pazar günü Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü 34.3 derece ile 95 yılın en sıcaklık günü yaşandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T12:23+0300

2022-05-31T12:23+0300

2022-05-31T12:23+0300

yaşam

istanbul

sıcak hava

rekor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056842370_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f21c5b11619c529e76a027bc0f7ad558.jpg

Mayıs sıcakları, beraberinde rekor getirdi. 1927'den beri yapılan ölçümlerde Mayıs ayı içinde en sıcak gün 29 Mayıs 2022 oldu.Geçtiğimiz pazar hava sıcaklığı 34.3 derece ölçüldü. 19 Mayıs 1994'te termometrelere yansıyan 33.5 derece ise daha önceki en yüksek değerdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Mühendis Serdar Yıldırım, 5 günlük periyotta İstanbul'da yağış beklenmediğini ifade ederek, "İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca 28 ila 30 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı, az bulutlu, hava sıcaklıkları 28-30 derece oluyor. İstanbul'da mevsim rekorları kıracak bir sıcaklık beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında azalma olacak, bu sıcaklıktan kurtulacağız" dedi.'Güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın'Sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için önerilerde bulunan Yıldırım, "Güneşin dik geldiği, özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkmamalarını öneriyorum. Özellikle gençlerin, çocukların, yaşlıların, kronik rahatsızlığı olanların güneşin dik geldiği vakitlerde, güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor" şeklinde konuştu. Sivas'tan İstanbul'a tatil için gelen Nebahat Uğurlu, "Hava çok sıcak. Biz Sivas'tan geldiğimiz için kurtuluşumuz var. İki günlük tatil için geldik, gideceğiz. Biz tadını çıkaranlardanız. Sivas'ta da sıcaklıklar başlamıştı ama, en azından bizim rüzgarımız var" dedi. Çocuğuyla sahilde yürüyüş yapan Halil Gedikli, "Sıcakla aramız iyi değil, genellikle dışarı çıkmıyoruz. Klimalı ortamı tercih ediyoruz. Akşam serinliğinde çıkmayı tercih ediyoruz" diye konuştu. Havaların ısınmasının yaz habercisi olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kamil Gedikli, aynı zamanda bu sıcaktan rahatsız da olduğunu ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220422/meteoroloji-hava-sicakligi-ulke-genelinde-2-ila-5-derece-artacak-1055759230.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, sıcak hava, rekor