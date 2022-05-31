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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 29 adrese baskın
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 29 adrese baskın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T07:26+0300
2022-05-31T07:26+0300
türkiye
istanbul
uyuşturucu
operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 36 kişiye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Küçükçekmece, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.Operasyon sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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istanbul, uyuşturucu, operasyon

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 29 adrese baskın

07:26 31.05.2022
© DHAuyuşturucu - operasyon
uyuşturucu - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 36 kişiye operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında Küçükçekmece, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
Operasyon sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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