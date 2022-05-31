https://tr.sputniknews.com/20220531/jahreinin-twitter-hesabi-askiya-alindi-1056857342.html
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
Sosyal medya hesaplarında 'Jahrein' ismini kullanan Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T20:22+0300
2022-05-31T20:22+0300
2022-05-31T20:25+0300
türkiye
jahrein
ahmet sonuç
twitter
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Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla tanınan Ahmet Sonuç, Twitter tarafından engellendi.Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.Son olarak 726 bin takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
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jahrein, ahmet sonuç, twitter
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
20:22 31.05.2022 (güncellendi: 20:25 31.05.2022) Abone ol
Sosyal medya hesaplarında 'Jahrein' ismini kullanan Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı.
Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla tanınan Ahmet Sonuç, Twitter tarafından engellendi.
Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.
Son olarak 726 bin takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.