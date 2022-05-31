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https://tr.sputniknews.com/20220531/jahreinin-twitter-hesabi-askiya-alindi-1056857342.html
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
Sosyal medya hesaplarında 'Jahrein' ismini kullanan Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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jahrein
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Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla tanınan Ahmet Sonuç, Twitter tarafından engellendi.Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.Son olarak 726 bin takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
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jahrein, ahmet sonuç, twitter

Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

20:22 31.05.2022 (güncellendi: 20:25 31.05.2022)
© Fotoğraf : InstagramTwitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız
Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Sosyal medya hesaplarında 'Jahrein' ismini kullanan Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı.
Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla tanınan Ahmet Sonuç, Twitter tarafından engellendi.
Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.
Son olarak 726 bin takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
© TwitterJahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
© Twitter
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