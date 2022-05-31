https://tr.sputniknews.com/20220531/jahreinin-twitter-hesabi-askiya-alindi-1056857342.html

Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

Sosyal medya hesaplarında 'Jahrein' ismini kullanan Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

jahrein

ahmet sonuç

twitter

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Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla tanınan Ahmet Sonuç, Twitter tarafından engellendi.Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.Son olarak 726 bin takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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jahrein, ahmet sonuç, twitter