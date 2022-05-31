https://tr.sputniknews.com/20220531/jorge-jesus-fenerbahce-icin-istanbula-geliyor--1056853709.html
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T17:32+0300
2022-05-31T17:32+0300
2022-05-31T17:32+0300
spor
jorge jesus
fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör değişimi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına vardı.Ankara'dan kalkan özel uçak Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını alacak. Saat 00.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan Jorge Jesus'u burada Fenerbahçeli yetkililer karşılayacak.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jorge jesus, fenerbahçe
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor.
Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör değişimi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına vardı.
Ankara'dan kalkan özel uçak Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını alacak. Saat 00.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan Jorge Jesus'u burada Fenerbahçeli yetkililer karşılayacak.