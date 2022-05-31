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https://tr.sputniknews.com/20220531/kanada-bireysel-silah-alim-ve-satimini-yasaklamaya-hazirlaniyor--1056846451.html
Kanada, bireysel silah alım ve satımını yasaklamaya hazırlanıyor
Kanada, bireysel silah alım ve satımını yasaklamaya hazırlanıyor
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bireysel silah alıp satmayı yasaklayacak yasa hazırladıklarını açıkladı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, 2017'de Quebec'te bir camide 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı saldırıyı anımsatarak, silah alım satımının yasaklanması gerektiğini ve bununla ilgili yasa hazırladıklarını belirtti. Bu konuyla ilgili harekete geçmenin ahlaki görevleri olduğunu ifade eden Trudeau, insanların süpermarkete, okula ya da başka bir yere giderken güven içinde olmaları gerektiğini vurguladı. Trudeau'nun yasa teklifi, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokulda 24 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/abdde-polis-elleri-havada-olmasina-ragmen-hamile-bir-siyah-kadina-5-kez-ates-etti-1056837553.html
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abd, kanada, silah, quebec, justin trudeau

Kanada, bireysel silah alım ve satımını yasaklamaya hazırlanıyor

13:43 31.05.2022 (güncellendi: 13:44 31.05.2022)
© AAABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor.
ABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bireysel silah alıp satmayı yasaklayacak yasa hazırladıklarını açıkladı.
Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, 2017'de Quebec'te bir camide 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı saldırıyı anımsatarak, silah alım satımının yasaklanması gerektiğini ve bununla ilgili yasa hazırladıklarını belirtti.
Bu konuyla ilgili harekete geçmenin ahlaki görevleri olduğunu ifade eden Trudeau, insanların süpermarkete, okula ya da başka bir yere giderken güven içinde olmaları gerektiğini vurguladı.
Trudeau'nun yasa teklifi, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokulda 24 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra geldi.
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