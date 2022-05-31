https://tr.sputniknews.com/20220531/kilicdaroglu-kavalanin-da-demirtasin-da-hakkini-savunmak-istiyorsaniz-bize-katilacaksiniz-1056846840.html

Kılıçdaroğlu: Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız

Kılıçdaroğlu: Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'daki konuşmasını hatırlatarak "Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız" dediğini... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T13:59+0300

2022-05-31T13:59+0300

2022-05-31T14:00+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yapıyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

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2022

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kemal kılıçdaroğlu