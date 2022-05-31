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SON DAKİKA| Kılıçdaroğlu: Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız
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Kılıçdaroğlu: Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız
Kılıçdaroğlu: Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'daki konuşmasını hatırlatarak "Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız" dediğini... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-31T14:00+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yapıyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
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Kılıçdaroğlu: Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız

13:59 31.05.2022 (güncellendi: 14:00 31.05.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'daki konuşmasını hatırlatarak "Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız" dediğini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yapıyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Van'da çok güzel bir ilgi vardı. Van'ı güçlü bir turizm merkezi haline getireceğiz. Van'da huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın dedim.
Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Haksız uygulamadan şikayet ediliyor. Bir kişi adaletsizlikle karşı karşıya ona sahip çıkmak insani görevdir. Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar, hakimlere baskı yapıyorlar. Kavala'nın da, Demirtaş'ın da hakkını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız.
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