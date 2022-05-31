https://tr.sputniknews.com/20220531/kilicdaroglundan-gezi-paylasimi-bu-guzel-ulkemize-gercek-anlamda-demokrasiyi-getirecegiz-1056862249.html

Kılıçdaroğlu'ndan Gezi paylaşımı: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan Gezi paylaşımı: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T23:13+0300

2022-05-31T23:13+0300

2022-05-31T23:46+0300

türkiye

chp

gezi

gezi parkı

gezi olayları

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarının dokuzuncu yıldönümünde Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.Videoda eylemlerden, protestolarla ilgili davadan görüntüler ile Kılıçdaroğlu'nun davayla ilgili grup toplantısındaki konuşması yer aldı.CHP lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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chp, gezi, gezi parkı, gezi olayları, kemal kılıçdaroğlu