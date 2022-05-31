https://tr.sputniknews.com/20220531/kilicdaroglundan-gezi-paylasimi-bu-guzel-ulkemize-gercek-anlamda-demokrasiyi-getirecegiz-1056862249.html
Kılıçdaroğlu'ndan Gezi paylaşımı: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan Gezi paylaşımı: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T23:13+0300
2022-05-31T23:13+0300
2022-05-31T23:46+0300
türkiye
chp
gezi
gezi parkı
gezi olayları
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarının dokuzuncu yıldönümünde Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.Videoda eylemlerden, protestolarla ilgili davadan görüntüler ile Kılıçdaroğlu'nun davayla ilgili grup toplantısındaki konuşması yer aldı.CHP lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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chp, gezi, gezi parkı, gezi olayları, kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu'ndan Gezi paylaşımı: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz
23:13 31.05.2022 (güncellendi: 23:46 31.05.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz!" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarının dokuzuncu yıldönümünde Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Videoda eylemlerden, protestolarla ilgili davadan görüntüler ile Kılıçdaroğlu'nun davayla ilgili grup toplantısındaki konuşması yer aldı.
CHP lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış milletimizin hareketidir… Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz! Gezi 9 Yaşında.