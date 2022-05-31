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https://tr.sputniknews.com/20220531/kirikkalede-yolcu-otobusunde-12-ruhsatsiz-tabanca-ele-gecirildi-1056853951.html
Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir yolcu otobüsünde 12 el yapımı ruhsatsız tabanca ve 12 boş şarjör bulundu. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T17:46+0300
2022-05-31T17:51+0300
tabanca
kırıkkale
yolcu otobüsü
türkiye
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Tokat'tan Çanakkale'ye giden yolcu otobüsünün sürücüsü M.Ç, aracın bagajındaki şüpheli bir pakette tabanca bulunduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan otobüste yapılan aramada, el yapımı olduğu belirlenen 12 tabanca ve 12 boş şarjör ele geçirildi.Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü ile muavinler S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.
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tabanca, kırıkkale, yolcu otobüsü

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

17:46 31.05.2022 (güncellendi: 17:51 31.05.2022)
© AAKırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir yolcu otobüsünde 12 el yapımı ruhsatsız tabanca ve 12 boş şarjör bulundu.
Tokat'tan Çanakkale'ye giden yolcu otobüsünün sürücüsü M.Ç, aracın bagajındaki şüpheli bir pakette tabanca bulunduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan otobüste yapılan aramada, el yapımı olduğu belirlenen 12 tabanca ve 12 boş şarjör ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü ile muavinler S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.
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