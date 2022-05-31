Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220531/kutahyada-42-buyuklugunde-deprem-1056855164.html
Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T19:05+0300
2022-05-31T19:15+0300
türkiye
afad
kütahya
gediz nehri
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
türkiye
kütahya
gediz nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afad, kütahya, gediz nehri, deprem

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

19:05 31.05.2022 (güncellendi: 19:15 31.05.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
AFAD'ın verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала