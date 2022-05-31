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Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T19:05+0300
2022-05-31T19:05+0300
2022-05-31T19:15+0300
türkiye
afad
kütahya
gediz nehri
deprem
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
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afad, kütahya, gediz nehri, deprem
Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
19:05 31.05.2022 (güncellendi: 19:15 31.05.2022) Abone ol
AFAD'ın verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.