https://tr.sputniknews.com/20220531/lavrov-bati-ukrayna-bahanesiyle-diger-ulkeleri-kendi-sancaklari-altinda-seferber-etmek-istiyor-1056856803.html
Lavrov: Batı, Ukrayna bahanesiyle diğer ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber etmek' istiyor
Lavrov: Batı, Ukrayna bahanesiyle diğer ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber etmek' istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve çevresindeki durumu bahane ederek diğer tüm ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T19:48+0300
2022-05-31T19:48+0300
2022-05-31T19:55+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
batı
ukrayna
islam işbirliği teşkilatı
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yla yaptığı görüşmede konuşan Lavrov, dünyanın çok kutuplu hale geldiği bir sürecin içinde olduklarını ancak hakimiyetini korumak ve tüm bölgelere genişletmek isteyen Batılı ülkelerin bunu engelleme girişiminde bulunduğunu belirtti.Batı'nın Ukrayna ve çevresindeki durumu bahane ederek diğer tüm ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber etmeye' çalıştığını kaydeden Lavrov, "Bu durum, başta NATO ülkelerinin Sovyetler Birliği'ne verdiği İttifak'ı doğuya doğru genişletmeme taahhüdünü yerine getirmeyi reddetmeleri nedeniyle uzun yıllardır Avrupa'da birikmekte olan temel sorunları yansıtıyor" dedi.İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaşanan gelişmeler karşısında Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği gibi dengeli ve nesnel bir tutum sergilediğine dikkat çeken Lavrov, Batılı partnerlerin de küresel sorunların dikte temelinde değil, BM Şartı ilkeleri temelinde ele alınması gerektiğinin bilincine varacağını umduğunu ifade etti.Lavrov, Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunu ancak karşılıklı saygı temelinde diyalog kuracağını ekledi.
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sergey lavrov, batı, ukrayna, islam işbirliği teşkilatı
Lavrov: Batı, Ukrayna bahanesiyle diğer ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber etmek' istiyor
19:48 31.05.2022 (güncellendi: 19:55 31.05.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve çevresindeki durumu bahane ederek diğer tüm ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber etmeye' çalıştığını söyledi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yla yaptığı görüşmede konuşan Lavrov, dünyanın çok kutuplu hale geldiği bir sürecin içinde olduklarını ancak hakimiyetini korumak ve tüm bölgelere genişletmek isteyen Batılı ülkelerin bunu engelleme girişiminde bulunduğunu belirtti.
Batı'nın Ukrayna ve çevresindeki durumu bahane ederek diğer tüm ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber etmeye' çalıştığını kaydeden Lavrov, "Bu durum, başta NATO ülkelerinin Sovyetler Birliği'ne verdiği İttifak'ı doğuya doğru genişletmeme taahhüdünü yerine getirmeyi reddetmeleri nedeniyle uzun yıllardır Avrupa'da birikmekte olan temel sorunları yansıtıyor" dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaşanan gelişmeler karşısında Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği gibi dengeli ve nesnel bir tutum sergilediğine dikkat çeken Lavrov, Batılı partnerlerin de küresel sorunların dikte temelinde değil, BM Şartı ilkeleri temelinde ele alınması gerektiğinin bilincine varacağını umduğunu ifade etti.
Lavrov, Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunu ancak karşılıklı saygı temelinde diyalog kuracağını ekledi.