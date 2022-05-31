https://tr.sputniknews.com/20220531/lavrov-bati-ukrayna-bahanesiyle-diger-ulkeleri-kendi-sancaklari-altinda-seferber-etmek-istiyor-1056856803.html

Lavrov: Batı, Ukrayna bahanesiyle diğer ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber etmek' istiyor

Lavrov: Batı, Ukrayna bahanesiyle diğer ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber etmek' istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve çevresindeki durumu bahane ederek diğer tüm ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T19:48+0300

2022-05-31T19:48+0300

2022-05-31T19:55+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

batı

ukrayna

islam işbirliği teşkilatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056856650_0:168:2712:1694_1920x0_80_0_0_560cb8c49b3f1369c178549ad3f6194a.jpg

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yla yaptığı görüşmede konuşan Lavrov, dünyanın çok kutuplu hale geldiği bir sürecin içinde olduklarını ancak hakimiyetini korumak ve tüm bölgelere genişletmek isteyen Batılı ülkelerin bunu engelleme girişiminde bulunduğunu belirtti.Batı'nın Ukrayna ve çevresindeki durumu bahane ederek diğer tüm ülkeleri 'kendi sancakları altında seferber etmeye' çalıştığını kaydeden Lavrov, "Bu durum, başta NATO ülkelerinin Sovyetler Birliği'ne verdiği İttifak'ı doğuya doğru genişletmeme taahhüdünü yerine getirmeyi reddetmeleri nedeniyle uzun yıllardır Avrupa'da birikmekte olan temel sorunları yansıtıyor" dedi.İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaşanan gelişmeler karşısında Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği gibi dengeli ve nesnel bir tutum sergilediğine dikkat çeken Lavrov, Batılı partnerlerin de küresel sorunların dikte temelinde değil, BM Şartı ilkeleri temelinde ele alınması gerektiğinin bilincine varacağını umduğunu ifade etti.Lavrov, Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunu ancak karşılıklı saygı temelinde diyalog kuracağını ekledi.

batı

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, batı, ukrayna, islam işbirliği teşkilatı