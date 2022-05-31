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https://tr.sputniknews.com/20220531/market-calisani-ucreti-yetersiz-bulunca-cilek-uretmeye-basladi-yillik-kazanci-800-bin-tl-1056849510.html
Market çalışanı ücreti yetersiz bulunca çilek üretmeye başladı: Yıllık kazancı 800 bin TL
Market çalışanı ücreti yetersiz bulunca çilek üretmeye başladı: Yıllık kazancı 800 bin TL
Batman’da markette çalışan genç girişimci, ücreti yetersiz bulunca çilek üretimi işine girdi. Yıllık kazancı 800 bin TL’yi bulan genç üretici Bayram Doğan... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T15:39+0300
2022-05-31T15:41+0300
çilek
yaşam
market
üretim
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Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Bayram Doğan, bir markette çalışıyordu. Ücreti yetersiz bulan doğan, ailesinin 15 yıldır devam ettiği çilek üretimi işine girdi. Ürettiği çilekleri Diyarbakır-Bingöl karayolunda satışa çıkartan genç girişimci, yılda dört kere verim aldığı satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.Kendisinin yeni girdiğini, ailesinin 15 yıldır bu işi yaptığını hatırlatan Doğan, “Yıllık dönümüne 40 bin TL kazanıyoruz. 4 verimi var, üç mevsim çilek veriyor. Totalde 20 dönüm arazide yetiştiriyoruz. Şu anda Diyarbakır-Bingöl karayolundayız, kasa bazında satıyoruz. Küçük kasa 35 TL iken büyükleri ise 150 TL. Marketten daha uyguna geliyor. Nedeni ise, topraktan direkt burada tezgâha gelmesi. Hepsi yerli ürün serasız, ilaçsız. Hiçbir şekilde bunlarda gübre kullanmıyoruz. Şu an ilk parti geldi, yaza doğru ikinci parti gelecek. Normalde buraya da getirip satıyoruz, Batman kara yolunda da satıyoruz. Fiyatı bizi kurtarıyor. Yakıt fiyatları biraz zorlamasına rağmen, şu anda memnunuz çok şükür” dedi.Karayolunda çilek alan müşterilerden Fatih Yıltaş, “Tattım, yerli ürün olduğu için diğerleri gibi değil, çok güzel. Bu yoldan geçtiğimde alıyorum, şimdi geçerken görünce yine alıp eve götüreceğim” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220517/enginar-soyma-ekibi-kurdular-kisi-basi-aylik-30-bin-tl-kazaniyorlar-1056449612.html
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çilek, market, üretim

Market çalışanı ücreti yetersiz bulunca çilek üretmeye başladı: Yıllık kazancı 800 bin TL

15:39 31.05.2022 (güncellendi: 15:41 31.05.2022)
© İHAÇilek
Çilek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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Batman’da markette çalışan genç girişimci, ücreti yetersiz bulunca çilek üretimi işine girdi. Yıllık kazancı 800 bin TL’yi bulan genç üretici Bayram Doğan, satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.
Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Bayram Doğan, bir markette çalışıyordu. Ücreti yetersiz bulan doğan, ailesinin 15 yıldır devam ettiği çilek üretimi işine girdi. Ürettiği çilekleri Diyarbakır-Bingöl karayolunda satışa çıkartan genç girişimci, yılda dört kere verim aldığı satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.
© İHADaha önce markette çalıştığını, ücretin kendisine yetmediğini ifade eden Bayram Doğan, çilek işine girdiğini söyledi.
Daha önce markette çalıştığını, ücretin kendisine yetmediğini ifade eden Bayram Doğan, çilek işine girdiğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
Daha önce markette çalıştığını, ücretin kendisine yetmediğini ifade eden Bayram Doğan, çilek işine girdiğini söyledi.
© İHA
Kendisinin yeni girdiğini, ailesinin 15 yıldır bu işi yaptığını hatırlatan Doğan, “Yıllık dönümüne 40 bin TL kazanıyoruz. 4 verimi var, üç mevsim çilek veriyor. Totalde 20 dönüm arazide yetiştiriyoruz. Şu anda Diyarbakır-Bingöl karayolundayız, kasa bazında satıyoruz. Küçük kasa 35 TL iken büyükleri ise 150 TL. Marketten daha uyguna geliyor. Nedeni ise, topraktan direkt burada tezgâha gelmesi. Hepsi yerli ürün serasız, ilaçsız. Hiçbir şekilde bunlarda gübre kullanmıyoruz. Şu an ilk parti geldi, yaza doğru ikinci parti gelecek. Normalde buraya da getirip satıyoruz, Batman kara yolunda da satıyoruz. Fiyatı bizi kurtarıyor. Yakıt fiyatları biraz zorlamasına rağmen, şu anda memnunuz çok şükür” dedi.
Karayolunda çilek alan müşterilerden Fatih Yıltaş, “Tattım, yerli ürün olduğu için diğerleri gibi değil, çok güzel. Bu yoldan geçtiğimde alıyorum, şimdi geçerken görünce yine alıp eve götüreceğim” şeklinde konuştu.
Aydın'ın Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesinde enginar soyma ekibi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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'Enginar soyma ekibi' kurdular: Kişi başı aylık 30 bin TL kazanıyorlar
17 Mayıs, 16:42
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